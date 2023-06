Bayer-Torjägerin Boboy: "Nicht ein Prozent nachlassen"

Die U 17 von Bayer 04 Leverkusen hat das Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft bereits vor Augen. Nach dem 2:0 im Hinspiel gegen den SV Meppen geht das Team um U 17-Nationalstürmerin Delice Boboy mit zwei Toren Vorsprung in das Rückspiel am Samstag (ab 14 Uhr, live auf DFB-TV). Im DFB.de-Interview spricht die 16 Jahre alte Torjägerin mit Mitarbeiter Ralf Debat über die Ausgangslage.

DFB.de: Im Halbfinalhinspiel gegen den SV Meppen behielt Bayer 04 vor eigenem Publikum 2:0 die Oberhand. Ist das schon die halbe Miete für das Rückspiel, Delice?

Delice Boboy: Wir haben uns einen Vorsprung erarbeitet, können deshalb mit einem etwas besseren Gefühl in das Rückspiel gehen. Es stehen aber noch einmal 80 Minuten an, in denen wir mit derselben Einstellung wie im Hinspiel in die Partie gehen und erneut alles geben müssen. Dann stehen unsere Chancen auf den Finaleinzug nicht schlecht.

DFB.de: Nach der Gelb-Roten Karte für Evelyn Kirst musstet Iir eine Stunde lang in Unterzahl spielen. Wie seid ihr mit der ungewohnten Situation umgegangen?

Boboy: Es war in der Tat eine Situation, in der wir uns zuvor noch nie befunden hatten, und alles andere als einfach. Unser Trainer Aleksandar Vukicevic hat uns aber einige gute Anweisungen gegeben, wie wir uns verhalten sollen, und in der Halbzeit noch ein wenig umgestellt. Vor allem aber hat jede für die andere gekämpft.

DFB.de: Warum hat es trotz des Platzverweises für die günstige Ausgangsposition gereicht?

Boboy: Wir haben noch einmal eine Schippe draufgelegt, auch wir Offensivspielerinnen haben hinten ausgeholfen. So oft wie in diesem Spiel war ich wohl noch nie im eigenen Strafraum. (lacht) Es macht uns stolz, dass wir trotz der Unterzahl die Null gehalten haben.

DFB.de: Den Treffer zum 2:0-Endstand durch Estrella Merino Gonzalez, mit der du auch bei der U 17-Nationalmannschaft zusammenspielst, hattest du mit einem mustergültigen Steckpass vorbereitet. Auf dem Platz versteht ihr euch blind, oder?

Boboy: Das kann man schon so sagen. Das gilt aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Wir sind nicht nur Teamkolleginnen, sondern auch Freundinnen. In diesem Fall hat Estrella einen super Laufweg und einen sehr guten Abschluss hingelegt, ich musste nur im richtigen Moment passen. Es hat mich sehr gefreut, dass uns diese Aktion noch gelungen ist, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt schon in Unterzahl waren.

DFB.de: Ihr wart auch während der regulären Saison in der Staffel West/Südwest der B-Juniorinnen-Bundesliga die beiden erfolgreichsten Torschützinnen. Estrella traf 18-mal, du sogar 21-mal. Macht dir das Vorbereiten von Toren denn genau so viel Spaß?

Boboy: Klar. Ohne Assist kein Tor, ohne Tor kein Assist. Beides macht Spaß und hilft vor allem dem Team.

DFB.de: Wie würdest du grundsätzlich deine Stärken beschreiben?

Boboy: Ich denke, ich habe einen Torriecher, bringe eine gute Geschwindigkeit mit und habe auch ein Auge für meine Mitspielerinnen.

DFB.de: Woran musst du noch arbeiten?

Boboy: Dazu gehört auf jeden Fall, immer über die kompletten 80 Minuten mit dem Kopf voll da zu sein, nicht mit sich selbst zu hadern, wenn mal etwas nicht gelingt, sondern immer weiterzumachen. In dieser Hinsicht muss ich mich definitiv noch verbessern.

DFB.de: Du bist bereits seit 2016 Jahren im Verein. Wie groß ist deine Motivation, bald auch für das Frauenteam in der Bundesliga zu spielen?

Boboy: Sehr, sehr hoch. Bayer 04 ist mein erster Verein. Ich spiele hier, seit ich neun Jahre alt bin. Deshalb ist es definitiv ein Ziel von mir, eines Tages auch für die erste Frauenmannschaft in der höchsten Spielklasse aufzulaufen. Ich weiß, dass ich dafür noch einige Schritte machen und weiter an mir arbeiten muss. Ich spüre aber, dass ich auf einem guten Weg bin, denn vor einem Jahr war ich noch viel weiter von dem notwendigen Niveau entfernt. Ich durfte bereits ab und zu beim Training der Frauen dabei sein und werde mich nach aktuellem Stand auch während der Vorbereitung im Sommer zeigen dürfen.

DFB.de: Die Europameisterschaft mit der U 17-Nationalmannschaft in Estland verlief mit dem Aus nach der Vorrunde nicht nach Wunsch. Hat dir die anstehende Endrunde um die Deutsche Meisterschaft geholfen, diese Enttäuschung wegzustecken?

Boboy: Ja, irgendwie schon. Wir hatten uns definitiv mehr erhofft. Dennoch war die EM für mich eine unglaubliche Erfahrung, die ich niemals vergessen werde. Sportlich war zunächst der Frust groß. Umso höher ist jetzt aber die Motivation, mit Bayer 04 erfolgreich zu sein.

DFB.de: Was zeichnet euer Team in dieser Saison besonders aus?

Boboy: Wir halten zusammen, jede steht für jede ein, auch neben dem Platz. Es macht mich stolz, ein Teil davon zu sein.

DFB.de: Ist es jetzt auch euer klar formuliertes Ziel, den Titel zu gewinnen?

Boboy: Es ist jetzt erst einmal unser Ziel, das Finale zu erreichen. Sollte uns das gelingen, dann wollen wir das Endspiel natürlich auch gewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die nötigen Fähigkeiten haben. Deshalb sollten wir es auch aussprechen.

DFB.de: Sorgt die Tatsache, dass Bayer 04 im Endspiel Heimrecht hätte, noch für eine zusätzliche Motivation?

Boboy: Auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein großer Vorteil wäre. Aber es würde uns definitiv ein gutes Gefühl geben, vor eigenem Publikum spielen zu dürfen.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um beim Rückspiel in Meppen den Einzug in das Endspiel perfekt zu machen?

Boboy: Wir dürfen im Vergleich zum Hinspiel nicht um ein Prozent nachlassen, sondern müssen dieselbe Zweikampf- und Laufbereitschaft auf den Platz bringen. Wir müssen an uns glauben und kaltschnäuzig sein. Dann wird es klappen.

[mspw]