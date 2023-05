Bayer oder Meppen: Duell um Finalpremiere

Einer der beiden Halbfinalteilnehmer um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft wird Geschichte schreiben: Entweder Bayer 04 Leverkusen oder der SV Meppen wird zum ersten Mal das Endspiel um die nationale U 17-Krone erreichen. Den Grundstein dafür wollen beide Teams im ersten Duell am Pfingstmontag (ab 14 Uhr, live auf DFB-TV) legen. Das Rückspiel findet am 3. Juni statt. Der DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonverlauf von Bayer 04: Bayer 04 Leverkusen, Gastgeber im Hinspiel, hat sich durch den ersten Platz in der Staffel West/Südwest zum ersten Mal seit der Einführung der B-Juniorinnen-Bundesliga (ab Sommer 2012) für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Dabei hatten die U 17-Juniorinnen der Werkself von Beginn an so gut wie keine Zweifel am Staffelsieg zugelassen. Bis Mitte April gelangen den Rheinländerinnen in 14 Spielen auch 14 Siege. Schon da stand ein Torverhältnis von 69:6 zu Buche. Die erste Niederlage kassierte Bayer 04 beim TSV Schott Mainz (2:3). Auch gegen den ärgsten Verfolger SGS Essen (0:1) ging Leverkusen leer aus. Da beim FC Speyer (4:1) und gegen den 1. FC Köln (2:1) aber wieder die volle Punktzahl gelang, beendete Bayer 04 Leverkusen die Staffel mit fünf Zählern Vorsprung vor der SGS Essen.

Der Saisonverlauf des SVM: Die bislang jüngste Chance der B-Juniorinnen des SV Meppen auf die Deutsche Meisterschaft datiert aus der Saison 2016/2017. Schon damals hatten sich die Emsländerinnen als Zweitplatzierte der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga für die Endrunde qualifiziert. Im Halbfinale hatte der SVM damals gegen den späteren Deutschen Meister FC Bayern München (0:3 und 1:0) das Nachsehen. In dieser Saison kam der SVM mit einem Zähler Rückstand auf Staffelsieger SpVg Aurich ins Ziel. Maßgeblichen Anteil hatte daran das direkte Duell der beiden Endrundenteilnehmer. Nachdem Meppen in der Hinrunde 1:0 gewonnen hatte, setzte sich die SpVg Aurich im Rückspiel 3:1 durch. Für den SV Meppen war die Partie vom 12. Spieltag die einzige Saisonniederlage. Sonst gelang nur gegen den Hamburger SV (1:1) und zweimal gegen den VfL Wolfsburg (jeweils 1:1) nicht die volle Ausbeute.

Die Trainer: Schon seit Ende März 2017 steht Aleksandar Vukicevic zum zweiten Mal während seiner Trainerlaufbahn bei den B-Juniorinnen von Bayer 04 Leverkusen an der Seitenlinie. Erstmals hatte der inzwischen 40-Jährige die U 17 von Juli 2012 bis Ende Januar 2015 betreut. Nach Stationen bei den B-Juniorinnen des SC 13 Bad Neuenahr sowie dem Frauen-Team von Vorwärts Spoho Köln kehrte Vukicevic nach Leverkusen zurück und feierte mit dem Team mit der Meisterschaft in der Staffel West/Südwest seinen bislang größten Erfolg. Bei den B-Juniorinnen des SV Meppen steht seit Saisonbeginn Mirko Wendland als Cheftrainer in der Verantwortung. In der Spielzeit zuvor trainierte er noch die B-Junioren des Drittligisten FSV Zwickau. Auch im Nachwuchsbereich des VfB Oldenburg (Juli 2019 bis Juni 2020) war der 30-Jährige tätig. Außerdem arbeitete Wendland als Auswahltrainer für den Niedersächsischen Fußballverband (Dezember 2018 bis Juni 2019) sowie am DFB-Stützpunkt Huntlosen (Oktober 2020 bis Juni 2021).

Die Torjägerinnen: 77 Treffer nach 18 Begegnungen bedeuteten für Bayer 04 Leverkusen die mit Abstand beste Torausbeute in der Staffel West/Südwest. Da kommt es wenig überraschend, dass auch zwei Leverkusenerinnen auf den beiden ersten Plätzen der individuellen Rangliste gelandet sind. Unübertroffen war dabei Delice Boboy. Die aktuelle U 17-Nationalspielerin war 21-mal als Torschützin erfolgreich. Ihre Team- und Nationalmannschaftskollegin Estrella Merino Gonzalez belegte mit 18 Treffern den zweiten Platz. Gemeinsam mit Melina Kim Weidenfeller (zwölf) war das Trio für 51 und damit etwas mehr als zwei Drittel aller Leverkusener Treffer verantwortlich. Der SV Meppen stellte in der Staffel Nord/Nordost mit 54 Toren knapp hinter dem weiteren Endrundenteilnehmer SpVg Aurich (55) die beste Offensive. Die Ausbeute von Meppens erfolgreichster Torschützin Laura Bröring (15) bedeutete in der ligaweiten Rangliste nach Elfie Wellhausen (FC Hertha 03 Zehlendorf/19 Tore) und Ana-Carolin Hoffmann (SpVg Aurich/18) den drittbesten Wert.

Die Stimmen: "Zum ersten Mal seit der Einführung der B-Juniorinnen-Bundesliga in der Endrunde zu stehen, erfüllt uns mit Stolz", sagt Leverkusens Trainer Aleksandar Vukicevic im DFB.de-Gespräch. "Das 2:0 im abschließenden Hinrundenspiel gegen den damaligen Verfolger 1. FC Köln war für uns ein Signal, dass wir weit kommen könnten. Da sich die Endrundenteilnahme schon etwas länger angedeutet hatte, kommt es für uns jetzt darauf an, wieder zu unserer Bestform zu finden." Meppen-Trainer Mirko Wendland sagte zu DFB.de: "Unsere Marschrichtung, aus jedem Spiel das Maximum herausholen zu wollen, haben die Mädels während der gesamten Saison super umgesetzt. Wir freuen uns jetzt auf zwei Bonusspiele im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Unsere Spielerinnen sind technisch gut. Uns zeichnet vor allem eine große Einsatzfreude in der Arbeit gegen den Ball aus. Auch gegen Leverkusen wollen wir immer wieder Nadelstiche setzen."

Die personelle Situation: Bayer 04 Leverkusen kann wieder auf Delice Boboy und Estrella Merino Gonzalez zurückgreifen. Das Duo nahm - ebenso wie Meppens Torhüterin Thea Farwick - mit dem DFB-Team an der U 17-Europameisterschaft in Estland (14. bis 26. Mai) teil. Verletzungsbedingt muss Leverkusen auf Anna-Lena Kuckertz und Anna Pocrnic verzichten. Bei den Emsländerinnen fallen Anna Kamps und Kapitänin Merith Funke aus.

Der Modus: Die Spiele der Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft werden im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt. Im Finale am Samstag, 17. Juni, hat der Sieger des Halbfinalduells zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Meppen Heimrecht gegen den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Eintracht Frankfurt und der SpVg Aurich. Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

[mspw]