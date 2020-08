Baum: "Potenzial in Länderspielen gegen Dänemark ausschöpfen"

Mit zwei Länderspielen gegen Dänemark in Leipzig beginnt für die U 18-Nationalmannschaft die Saison 2020/2021. Für die beiden Begegnungen hat DFB-Trainer Manuel Baum 27 Spieler nominiert, zwölf weitere stehen auf Abruf bereit.

Das erste der beiden Spiele gegen Dänemark findet am 4. September (ab 18 Uhr) statt, das zweite folgt am 7. September. Aufgrund der Corona-Pandemie finden beide Spiele sowie alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

"Mich freut es in erster Linie für unsere Talente, dass sie endlich wieder Länderspiele absolvieren dürfen und sich auf internationalem Niveau messen können", sagt Manuel Baum. "Wenn man zuletzt die nationalen Ligen und Klubwettberbe - allen voran die Champions League - verfolgt hat, hat das einfach pure Freude auf Fußball geweckt. Nun können auch wir wieder auf dem Platz arbeiten, das ist überragend. Die Jungs sind mit dieser Saison in der U 18 angekommen, da muss der Blick ganz klar in den Profibereich gehen, um die nächsten Schritte zu machen. In der Nationalmannschaft kommen sie mit den besten Spielern ihrer Altersklasse zusammen und können sich weiterentwickeln. Diesen Willen, das vorhandene Potenzial auszuschöpfen, möchte ich auch in den beiden Länderspielen gegen Dänemark sehen. Zudem ist jeder junge Spieler auch in seiner Eigenverantwortung abseits des Platzes gefordert: Wir werden uns konsequent an das Hygieneprotokoll halten."