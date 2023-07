Bas und Faeser besuchen DFB-Frauen

Hoher Besuch bei der Frauen-Nationalmannschaft in Herzogenaurach: Am Sonntag waren Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Nancy Faeser, Bundesministerin des Inneren und für Heimat, bei einer Trainingseinheit der DFB-Frauen im Adi-Dassler-Stadion zu Gast. Anschließend nahmen Bas und Faeser auch am Mittagessen auf dem adidas Home Ground teil.

"Ich wünsche Martina Voss-Tecklenburg und der gesamten Mannschaft viel Glück, Erfolg und Gesundheit für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland", so Faeser. "Natürlich drücke ich dem Team fest die Daumen." Und Bas ergänzte: "Ich wünsche mir, dass das Team den Finaleinzug schafft und anschließend den Titel mit nach Deutschland bringt. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass die Spielerinnen verletzungsfrei bleiben."

Die SPD-Politikerinnen gaben der Frauen-Nationalmannschaft zudem einen Glücksbringer für die Weltmeisterschaft (20. Juli bis 20. August) mit auf den Weg: Ein bunter Berliner Bär soll dem Team für das Turnier in Australien und Neuseeland zur Seite stehen. "Der Besuch von Bärbel Bas und Nancy Faeser ist eine große Wertschätzung für uns, die unheimlich guttut", sagte Nationalspielerin Sarai Linder stellvertretend.

