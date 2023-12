Bartz rettet U 19-Frauen den Gruppensieg

Die U 19-Frauen haben in der ersten EM-Qualifikationsrunde im eisigen Vantaa bei Helsinki den Gruppensieg in letzter Minute perfekt gemacht. Bei Temperaturen von 15 Grad unter dem Gefrierpunkt kam das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter im abschließenden Gruppenspiel gegen Finnland kurz vor Schluss zu einem 1:1 (0:0) und bleibt dank der besseren Tordifferenz in der Tabelle vor den Gastgeberinnen. Das Weiterkommen in die nächste Runde hatte aber nach einem 7:1-Kantersieg gegen Israel und dem souveränen 4:0 gegen Norwegen schon zuvor festgestanden.

"Die finnische Mannschaft hat es gut gemacht und gegen uns hinten eine Mauer aufgebaut. Bei uns hat beim letzten Pass heute etwas die Genauigkeit gefehlt", sagte Peter. "Durch eine Unaufmerksamkeit geraten wir dann in Rückstand, und wir mussten bei der extremen Kälte noch einmal alle Kräfte zusammen nehmen und all-in gehen. Das Team hat richtig Charakter gezeigt und sich dann noch mit dem Ausgleich belohnt."

Trotz deutlicher Überlegenheit im Myyrmäki Stadium lag das DFB-Team zunächst zurück: Elli Seiro brachte Finnland nach zwei erfolgreichen Spielen ohne Gegentreffer in der 73. Minute erneut auf die Siegerstraße. Pauline Bartz sicherte Deutschland erst in der Nachspielzeit den verdienten Punktgewinn (90.+3).

Peter: "Von Partie zu Partie weiterentwickelt"

Auch insgesamt zog Peter ein positives Fazit: "Die Mannschaft hat hier guten Fußball gespielt und sich von Partie zu Partie verbessert und weiterentwickelt. Wir haben zwölf Tore geschossen, das Team hat außerdem mit Variabilität, Kreativität und Zielstrebigkeit überzeugt. Es macht einfach Spaß mit den Mädels zu arbeiten."

In der zweiten Qualifikationosrunde im kommenden Frühjahr schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-EURO 2024 nach Litauen.

[dfb]