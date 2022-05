Baris Atik ist "Spieler der Saison"

Baris Atik vom künftigen Zweitligisten 1. FC Magdeburg ist der Spieler der Saison 2021/2022 in der 3. Liga. Der 27 Jahre alte Atik setzte sich im Fan-Voting des DFB auf Facebook und Instagram gegen seinen Teamkollegen Amara Condé (25) durch. Er tritt damit die Nachfolge von Sascha Mölders (1860 München) an, der sich vor einem Jahr den Titel gesichert hatte. Von insgesamt 12.204 abgegebenen Stimmen entfielen 82 Prozent (exakt 9957) auf Torjäger Atik. 2247 User stimmten für Condé ab.

Wie in den Vorjahren hatten die Kapitäne und Trainer der Drittligisten die fachliche Vorauswahl getroffen. Jeder von ihnen wählte seinen Spieler der Saison. Einzige Vorgabe war, dass kein Spieler aus dem eigenen Klub genannt werden durfte. Alle 19 Klubs, die nach dem Ausscheiden von Türkgücü München noch im laufenden Spielbetrieb stehen, beteiligten sich an der Wahl.

Neuer Scorer-Rekord

Der Titel als neuer Spieler der Saison ist vielleicht nicht die einzige Auszeichnung, die Baris Atik am Ende der noch laufenden Saison erhalten wird. Atik führt die Torschützenliste der 3. Liga gemeinsam mit Marcel Bär von 1860 München an. Allerdings ist der Magdeburger nach seiner 10. Gelben Karte am letzten Spieltag beim VfL Osnabrück (Samstag, ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport) zum Zuschauen verurteilt. Klar ist aber schon jetzt: Mit 19 Treffern und 21 Vorlagen hat Atik einen neuen Scorer-Rekord in der 3. Liga aufgestellt.

Auch mit dem 1. FC Magdeburg durfte Atik schon jubeln. Mit elf Punkten Vorsprung auf Platz zwei steht sein Verein einen Spieltag vor dem Saisonende als Meister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest. Am vergangenen Samstag überreichte DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Anschluss an das Heimspiel gegen 1860 München (4:0) den Meisterpokal an den FCM.

Auch "Trainer der Saison" aus Magdeburg

Trainer der Saison ist Atiks Coach Christian Titz. Titz, der bei der Vorauswahl 33 der maximal möglichen 38 Stimmen bekam, wurde wegen der seltenen Eindeutigkeit des Ergebnisses ohne weiteres Voting zum Trainer der Saison erklärt.

Am Rande des letzten FCM-Saisonspiels beim VfL Osnabrück am Samstag wird der Deutsche Fußball-Bund die Ehrung von Baris Atik und Christian Titz vornehmen. DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert wird die Trophäen überreichen.

[dfb]