Ballon d'Or: Kimmich, Rüdiger, Popp und Oberdorf nominiert

Am 17. Oktober findet die diesjährige Vergabe des Ballon d'Or statt. Die Trophäe wird jährlich von der französischen Fachzeitschritt "France Football" an den besten Fußballspieler der vergangenen Saison vergeben. Auf der 30 Spieler umfassenden Shortlist stehen mit Joshua Kimmich vom FC Bayern München und Antonio Rüdiger von Real Madrid, in der abgelaufenen Saison noch für den FC Chelsea aktiv, auch zwei deutsche Nationalspieler.

Seit 2018 gibt es die Auszeichnung auch für die Frauen. Diesmal stehen Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp und Mittelfeldspielerin Lena Sophie Oberdorf (beide VfL Wolfsburg) unter den 20 Nominierten. Beide Nationalspielerinnen wurden nach der Europameisterschaft in England und dem 1:2 nach Verlängerung verlorenen Endspiel gegen die Gastgeberinnen von der UEFA in die Elf des Turniers gewählt.

Bei der Yachine-Trophäe, der Auszeichnung zum besten Torwart, stehen mit Manuel Neuer vom FC Bayern München und Kevin Trapp von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ebenfalls zwei deutsche Nationalspieler zur Wahl. Außerdem haben mit Karim Adeyemi (RB Salzburg/Borussia Dortmund), Jamal Musiala (FC Bayern München) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) drei weitere Nationalspieler eine Chance auf die Auszeichnung mit der Copa-Trophäe für den besten Jungspieler.

[dfb]