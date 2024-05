Balitsch nominiert 21 Spieler für Dänemark-Spiel in Verden

Für die U 18-Junioren steht zum Saisonabschluss ein viertägiger Lehrgang mit einem Länderspiel an. Am 22. Mai (ab 12.30 Uhr) trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Hanno Balitsch in Verden auf Dänemark. Für die Partie gegen das Nachbarland hat Balitsch 19 Feldspieler und zwei Torhühter berufen, sie dient bereits als Vorbereitung auf die ab September startende U 19-EM-Qualifikation.

"Auf uns wartet mit Dänemark eine ganz starke Mannschaft, die zuletzt mit Siegen gegen Portugal und die Niederlande zwei Ausrufezeichen gesetzt hat", sagt Balitsch. "Für unsere Jungs bietet sich damit eine tolle Gelegenheit, sich im letzten Test des U 18-Jahres zu präsentieren und auch mit Blick auf die anstehende EM-Qualifikation in der U 19 zu empfehlen. Aufgrund der terminlichen Überschneidung mit der U 19-Endrunde um die deutsche Meisterschaft und dem U 19-Pokalfinale können und wollen wir mit der Nominierung unter Beweis stellen, dass unser Jahrgang 2006 auch in der Breite hervorragend besetzt ist."

Für die Partie gegen Dänemark sind noch Karten im DFB-Ticketshop erhältlich. Sitzplätze kosten zehn, Stehplätze sechs Euro. Gruppen ab zehn Personen kommen für vier Euro ins Stadion, das am 22. Mai um 11.30 Uhr seine Tore öffnet.