Baitinger: "Wir sind gut vorbereitet"

Hinter den DFB-Schiedsrichterinnen und -Assistentinnen liegt ein intensives Wochenende: Im DFB-Campus in Frankfurt haben sie sich vom vergangenen Freitag bis Sonntag in einem Wintertrainingslager auf die weitere Saison vorbereitet. Im DFB.de-Interview spricht Christine Baitinger, Sportliche Leiterin der Schiedsrichterinnen, über das Wintertrainingslager und die Rückrunde der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

DFB.de: Frau Baitinger, vom 19. bis 21. Januar fand auf dem DFB-Campus das Wintertrainingslager der Schiedsrichterinnen statt. Welche Inhalte wurden behandelt?

Christine Baitinger: Im Vordergrund stand der Rückblick auf die Hinrunde und damit verbunden der Ausblick in die Zukunft. Mit Hilfe von Videomaterial wurden Szenen aufgearbeitet, darüber diskutiert und Verbesserungspotenziale in der jeweiligen Situation für die Schiedsrichterinnen erarbeitet – das war unser Schwerpunkt in verschiedenen Bereichen. Standardgemäß steht dann auch immer eine Trainingseinheit sowie die Arbeit mit einem Mental-Coach auf dem Programm, sodass die Schiedsrichterinnen auf unterschiedliche Bereiche in der Rückrunde vorbereitet sind. Unser Mental-Coach Sebastian Altfeld betreut uns bereits seit vielen Jahren und setzt immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte und Themen, die man sowohl auf dem Feld, vor sowie nach dem Spiel als auch im Berufs- und Privatleben gut nutzen kann.

DFB.de: Wie sieht ein Winter-Trainingslager der Schiedsrichterinnen aus? Wie werden Schwerpunktthemen gesetzt?

Baitinger: Wir haben unser Programm aufgrund der Erkenntnisse aus der Hinserie zusammengestellt, sowohl speziell für die Frauen-Bundesliga als auch insgesamt. Schwerpunktmäßig haben wir über die Themen Handspiel, Strafraumszenen und die Verbesserung der Teamzusammenarbeit gesprochen. Für uns waren die neu zugänglichen Videoaufnahmen durch den neuen Medienrechtevertrag sehr hilfreich, da wir dadurch eine bessere Qualität bei unseren Videos zu den Spielen hatten. Nun können wir gezielt auf Entscheidungen unserer Schiedsrichterinnen zurückgreifen und Probleme besser identifizieren.

DFB.de: Bei den letzten Lehrgängen gab es "Out-of-the-box"-Inhalte mit Britta Carlson und Nico Schneck, die aus Trainer*innensicht berichtet haben. Hatten Sie diese Art von Inhalten auch im diesjährigen Trainingslager?

Baitinger: Ja, das hatten wir dieses Mal zweigeteilt. Der gesamte medizinische Bereich stand unter Verletzungsprophylaxe: Wie bleibe ich fit und gesund? Wir hatten über den Lehrgang die Begleitung von Anna Lena van der Felden, die Ernährungsexpertin des DFB ist. Sie hat in diesem Zeitfenster einen Vortrag zum Thema "Mit Ernährung besser regenerieren" gehalten. Gemeinsam haben wir das Ganze auch in der Praxis umgesetzt und waren jeweils am Abend gemeinsam Kochen. Da haben wir die gesunden Mahlzeiten selbst zubereitet. Das war für das Team eine tolle Maßnahme, weil man sich gut gelaunt auf einer anderen Ebene austauschen konnte. Das war eine schöne Sache, weil es den Inhalt, also die richtige Ernährung, mit dem Spaßfaktor verbunden hat. Der zweite Teil dieses Out-of-the-box -Vortrags leitete unser Arzt Dr. Ulrich Schneider, der gemeinsam mit dem Fitness-Coach Nils Brendel Bereiche thematisiert hat, bei denen wir besonders verletzungsanfällig sind. Sie haben aus medizinischer Sicht erörtert, wie wir uns darauf einstellen sowie vorbereiten können.

DFB.de: Wenn wir nun auf die Google Pixel Frauen-Bundesliga blicken: Auf was wird es in der Rückrunde ankommen?

Baitinger: Letztendlich hatten wir in der Hinserie viele gute und geräuschlose Spielleitungen. Für uns wird es wichtig sein, dass wir die einzelnen Fehler, die wir in der Hinrunde hatten, möglichst vermeiden beziehungsweise so gering wie möglich halten. Das sind einzelne und menschliche Fehler, die passieren, aber wir haben unsere Schiedsrichterinnen gut eingestellt. Daher bin ich davon überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind und eine erfolgreiche Rückrunde pfeifen werden.

DFB.de: Ein abschließendes Fazit zum Wintertrainingslager. Sind Sie zufrieden?

Baitinger: Ja, ich bin zufrieden, weil ich das Gefühl hatte, dass innerhalb des gesamten Teams eine gute Stimmung herrscht und wir Spaß an dem haben, was wir tun – sowohl in den Lehrgängen als auch in den Spielen. Insgesamt haben die Schiedsrichterinnen den Lehrgang und die Inhalte sehr gut angenommen. Sie waren auch im Jahr der Schiris involviert, haben sich dort engagiert und sich sehr über das Panini-Sticker-Album gefreut und schon fleißig eingeklebt und gesammelt (lacht). Wir haben richtig gemerkt, wie das Feuer entfacht ist. Der gemeinsame Abend, speziell der praktische Teil war mit viel Spaß verbunden und wurde von den Schiedsrichterinnen gut angenommen. Michael Oschmann und Dirk Schulte von "Das Örtliche" waren ebenfalls vor Ort und haben sich am gemeinsamen Kochen beteiligt. Beide waren vom Spirit in der Gruppe sehr angetan. Und auch für die Schiedsrichterinnen zeigte sich "Das Ö" als sehr nahbarer Partner. Am Freitagabend kamen dann noch Nia Künzer und Ronny Zimmermann zum gemeinsamen Austausch vorbei. Das war auch für unsere Schiris eine tolle Wertschätzung. Deswegen bin ich mit dem Ablauf und der Stimmung im Trainingslager sehr zufrieden. Ich blicke zuversichtlich in die nächsten Wochen und Monate.

