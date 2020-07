Baitinger: "Schiedsrichterinnen erwarten motiviert den Saisonstart"

Im Sporthotel Grünberg fanden sich am vergangenen Wochenende die Schiedsrichterinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga zusammen, um auf die abgelaufene Spielzeit 2019/2020 zurückzublicken und sich gleichzeitig auf die neue Saison einzustimmen. Im DFB.de-Interview schildert Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, ihre gewonnen Eindrücke.

DFB.de: Bevor wir den Blick in die Zukunft richten, wie würden Sie die vergangenen Monate beschreiben, Frau Baitinger?

Christine Baitinger: Die abgelaufene Saison war für uns alle eine ganz spezielle Situation. Nach dem Abbruch der 2. Frauen-Bundesliga und der B-Juniorinnen-Bundesliga sind auch wir froh, dass die Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und dem DFB-Pokal der Frauen fortgesetzt und schließlich sportlich beendet werden konnte.

DFB.de: Welchen Beitrag haben die DFB-Schiedsrichterinnen zum Restart beigetragen?

Baitinger: Aufgrund der aktuellen Situation war hierfür der Aufwand für alle Beteiligten sehr hoch. So war auch von unseren Schiedsrichterinnen eine erhöhte Einsatzbereitschaft für die Testungen und die englischen Wochen erforderlich. Wir sind stolz darauf, durch das große Engagement jeder Einzelnen zum erfolgreichen Restart beigetragen zu haben und wir ein Stück zur Normalität zurückkehren konnten.

DFB.de: Nach der Saison ist vor der Saison. Wie sah das vergangene Wochenende für die DFB-Schiedsrichterinnen aus?

Baitinger: Unser Blick geht jetzt nach vorne und der Fokus liegt auf der neuen Saison. Und so freuen wir uns, dass sich die Aktiven in der Sportschule Grünberg zum Sommerlehrgang treffen konnten. Hier wurden die Schiedsrichterinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga am vergangenen Wochenende auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet, wenngleich dies aufgrund der Hygienevorschriften nur in einem Tageslehrgang möglich war.

DFB.de: Welche inhaltlichen Schwerpunkte wurden in Grünberg verfolgt?

Baitinger: In der Kürze der Zeit wurde neben der Durchführung der körperlichen und regeltechnischen Leistungsprüfungen insbesondere auf die aktuellen Regeländerungen eingegangen sowie relevante Videoszenen gemeinsam analysiert.

DFB.de: Mit welchem Gefühl gehen die DFB-Schiedsrichterinnen in die Sommerpause?

Baitinger: Die Schiedsrichterinnen erwarten nun motiviert den Start der neuen Saison und hoffen wie alle anderen auf eine Rückkehr zum möglichst normalen Spielbetrieb.

[ar]