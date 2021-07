Baitinger: "Die Schiedsrichterinnen haben sich top vorbereitet präsentiert"

Hinter den Schiedsrichterinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga liegt ein intensives Wochenende. In Altensteig-Wart haben sich die DFB-Schiedsrichterinnen von Freitag bis Sonntag in zwei Gruppen auf die bevorstehende Saison vorbereitet. Im Interview zieht Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, ein Fazit.

DFB.de: Frau Baitinger, am Wochenende haben Sie zwei Lehrgänge mit den Schiedsrichterinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga absolviert. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Christine Baitinger: Solche Lehrgänge sind natürlich immer anstrengend für alle Beteiligten, aber es war ein durchweg sehr positives Wochenende. Die Schiedsrichterinnen haben sich top vorbereitet präsentiert und dementsprechend auch positive und erfolgreiche Ergebnisse erzielt. Wir sind mit den gezeigten Leistungen unserer Schiedsrichterinnen sehr zufrieden.

DFB.de: Welche Themen standen im Mittelpunkt der Lehrgänge?

Baitinger: Es gab einen Rückblick auf die vergangene Saison, dann wurde auch direkt der Blick nach vorne gerichtet. Wir haben anhand von Videoszenen auch nochmal die Europameisterschaft der Herren analysiert und von dort die Schwerpunktthemen mitgenommen. Unser DFB-Lehrwart Lutz Wagner hat unseren Schiedsrichterinnen die Regeländerungen präsentiert. Wir gehen davon aus, dass alle sehr gut für die neue Saison vorbereitet sind.

DFB.de: Welche Erkenntnisse aus der EURO 2020 haben Sie in die Lehrgänge einfließen lassen können?

Baitinger: Es gab zahlreiche Videosequenzen mit Spielszenen, die wir auch auf die Arbeit unserer Schiedsrichterinnen übertragen konnten. Bei der Europameisterschaft haben die Schiedsrichter beeindruckende Leistungen gezeigt. Es gab immer wieder einzelne Szenen im Strafraum, Ellenbogenchecks oder auch Handspielszenen. Daraus kann man immer Erkenntnisse gewinnen. Daher haben wir auch diese Szenen genutzt, um unsere Schiedsrichterinnen auf die neue Saison einzustimmen.

DFB.de: Wie haben Sie die Stimmung vor Ort erlebt?

Baitinger: Ich hatte den Eindruck, dass die Stimmung unter den Aktiven sehr gut war. Wir hatten die Schiedsrichterinnen pandemiebedingt in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir wären auch gerne mit der gesamten Gruppe über den kompletten Zeitraum in Altensteig-Wart gewesen. Die Lehrgänge mit reduzierter Teilnehmerinnenzahl hatten jedoch auch den Vorteil, dass man mehr in den persönlichen Austausch kam. In jeder Gruppe herrschte eine gute Stimmung.

DFB.de: Mit welchem Gefühl gehen sie nach diesen beiden Lehrgängen in die neue Saison?

Baitinger: Zunächst haben wir noch einen Lehrgang mit den Schiedsrichter-Assistentinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sowie den Schiedsrichterinnen der B-Juniorinnen-Bundesliga, den es zu absolvieren gilt. Ich hoffe, dass wir dort ebenso erfolgreiche Ergebnisse erzielen werden. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die neue Saison! Nach dem Wochenende kann ich für den Bereich der Schiedsrichterinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga jetzt schon sagen: Die Schiedsrichterinnen sind fit, gut vorbereitet und freuen sich auf die neue Saison sowie auf die hoffentlich baldige Rückkehr zu etwas Normalität. Wir alle hoffen, dass die Pandemieentwicklung positiv verläuft, sodass wir die Saison weitestgehend möglich normal bestreiten können.

