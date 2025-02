Badstübner pfeift Hoffenheim gegen BVB

U 21-Männer

Tickets fürs Spanien-Spiel in Darmstadt

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Heimländerspiel des neuen Jahres am Dienstag, 25. März (ab 20.30 Uhr, live auf SAT.1), in Darmstadt auf Spanien. Karten für die Partie im Merck-Stadion am Böllenfalltor sind nun erhältlich.