Babett Peter vor Spanien: "Das wird ein echtes Spitzenspiel"

Babett Peter hat mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nahezu alle Titel gewonnen. Im Sommer hat die 34-Jährige ihre Karriere beendet. Zuletzt war sie Kapitänin bei Real Madrid. Auf DFB.de erklärt die 118-malige Nationalspielerin, was sie von dem Duell der DFB-Auswahl gegen die Spanierinnen am Dienstag (ab 21 Uhr, live in der ARD) erwartet, wie sie die ersten EM-Auftritte der beiden Nationen einordnet und ob sie für sie zu den Topfavoriten auf den Titelgewinn zählen.

DFB.de: Babett Peter, sowohl die DFB-Auswahl als auch die Spanierinnen sind mit klaren Siegen ins Turnier gestartet. Was erwarten Sie nun von dem direkten Aufeinandertreffen?

Babett Peter: Das wird ein echtes Spitzenspiel. Und es ist ein wichtiges Duell, weil es nicht nur ums Weiterkommen geht, sondern eventuell auch um den Gruppensieg. In dieser Partie entscheidet sich wahrscheinlich, wer den Engländerinnen im Viertelfinale aus dem Weg gehen kann - dem vermeintlich stärksten Gegner aus Gruppe A.

DFB.de: Wie werden Sie die Partie verfolgen?

Peter: Ich werde vor Ort sein und das Spiel live im Stadion verfolgen. Ich freue mich darauf.

DFB.de: Wie haben Sie den ersten Auftritt Deutschlands gesehen?

Peter: Es war ein sehr souveräner und starker Auftritt. Wirklich eine beachtliche Leistung. Ich bin positiv überrascht. Die Deutschen haben den Däninnen konsequent ihr Spiel aufgedrückt. Die Gegnerinnen sind kaum zur Entfaltung gekommen. Das hat mir richtig gut gefallen. Dieser klare Sieg wird der Mannschaft Sicherheit geben, die sie im weiteren Verlauf des Turniers brauchen wird.

DFB.de: Und die Spanierinnen?

Peter: Die Spanierinnen haben in den ersten Minuten nach dem frühen Rückstand gegen Finnland etwas gewackelt, aber am Ende verdient mit 4:1 gewonnen. Sie haben ihr Spiel nach der etwas komplizierten Anfangsphase ebenfalls konsequent durchgezogen.

DFB.de: Sie waren bis zu Ihrem Karriereende in diesem Sommer Kapitänin bei Real Madrid. Was ist nach diesem Auftakt möglich für die Spanierinnen?

Peter: Alles! Ich bin ein Fan dieser Mannschaft. Ich kenne viele Nationalspielerinnen persönlich oder habe in den Begegnungen gegen den FC Barcelona gegen sie gespielt. Sie haben definitiv riesiges Potenzial im Kader. Aber auch Deutschland traue ich alles zu. Ich bin sehr gespannt, wer sich durchsetzen kann. Ich sehe in dem Duell keinen Favoriten, beide können gewinnen. Die Tagesform wird vermutlich entscheidend sein. Auf jeden Fall zählen beide für mich zu den fünf Topfavoriten auf den Titelgewinn.

DFB.de: Bei Spanien hat sich kurz vor dem Turnier Superstar Alexia Putellas einen Kreuzbandriss zugezogen. Wie stufen Sie diesen Ausfall ein?

Peter: Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Nicht nur für die Spanierinnen, bei denen die vermutlich beste Spielerin nicht dabei sein kann. Alexia ist auch ein Gesicht des Frauenfußballs, das nun auf dieser ganz großen Bühne leider fehlt. Aber es ist ja nicht nur Alexia, die die Spanierinnen ersetzen müssen. Auch Jennifer Hermoso kann nicht dabei sein. Damit fehlen zwei absolute Leistungsträgerinnen und Persönlichkeiten der spanischen Mannschaft. Diese Qualität können sie kaum gleichwertig ersetzen.

DFB.de: Wie bewerten Sie die ersten Turnierspiele insgesamt?

Peter: Es waren ein paar sehr attraktive Spiele dabei. Ich habe schnelle und spannende Begegnungen gesehen. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Großartig ist natürlich auch, dass die Stadien überall voll sind. Die Stimmung ist riesig. Das hat der Frauenfußball auch einfach verdient. So kann es gerne weitergehen.

[sw]