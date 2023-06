B-Juniorinnen-Meisterschaft: Finaltickets ab sofort verfügbar

Im Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft treffen am Samstag, 17. Juni (live bei DFB-TV), Bayer 04 Leverkusen und die SpVg Aurich aufeinander. Für beide Teams ist die erstmalige Finalteilnahme der bislang größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Anpfiff des Duells ist um 13 Uhr in der BELKAW-Arena in Bergisch Gladbach. Tickets sind ab sofort verfügbar. Eintrittskarten können bis zum Anpfiff am Spieltag erworben werden.

Stehplätze sind bereits ab 2 Euro verfügbar, Sitzplätze kosten 4 Euro. Von jedem verkauften Ticket kommen 5 Cent der DFB-Stiftung Sepp Herberger zugute.

Erworben werden können Tickets über den Webshop von Bayer 04 Leverkusen, telefonisch über das Servicecenter unter 0214 5000 1904 oder persönlich im Bayer 04-Shop Leverkusen-Wiesdorf sowie im Bayer 04-Shop an der BayArena. Die Tickets werden ausschließlich als print@home-Tickets zur Verfügung gestellt.

[ag]