B-Juniorinnen-Bundesliga: DFB-Präsidium verabschiedet Rahmenterminkalender

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Freitag auf seiner Sitzung in Frankfurt am Main den Rahmenterminkalender für die B-Juniorinnen-Bundesliga (BJBL) der Saison 2020/2021 verabschiedet. Der Spielbetrieb startet, sofern die behördlichen Freigaben in den jeweiligen Bundesländern der drei Staffeln vorliegen, am 12. September 2020.

In der Saison 2020/2021 werden die beiden Staffeln "Nord/Nordost" und "West/Südwest" von zehn auf zwölf Mannschaften pro Staffel aufgestockt. Da in der Staffel "Süd" der FV Löchgau seine Bewerbung für die Teilnahme an der kommenden BJBL-Saison zurückgezogen hat, sind dort elf Mannschaften vertreten. Im Anschluss an die Hin- und Rückrunde findet eine Endrunde mit Halbfinale und Finale statt. Sofern sich die deutschen U 17-Juniorinnen für die Europameisterschaft qualifizieren, findet das Finalspiel der Deutschen B-Juniorinnen-Meisterschaft am 26. Juni statt. Bei Nichtqualifikation wird das Finale bereits am 19. Juni ausgetragen.

Neue Abstiegsregelung für die kommende Saison

Um die drei Staffeln der B-Juniorinnen-Bundesliga langfristig wieder auf ihre ursprüngliche Größe von jeweils zehn Mannschaften zurückzuführen, ist für die kommende Spielzeit 2020/2021 eine neue Abstiegsregelung getroffen worden. In den jeweiligen Staffeln "Nord/Nordost" und "West/Südwest" steigen in der Saison 2020/2021 vier Mannschaften ab, zwei Mannschaften steigen in die B-Juniorinnen-Bundesliga auf. Da in der kommenden Spielzeit in der Staffel "Süd" elf Mannschaften antreten, werden nach Saisonende drei Mannschaften ab- und zwei Mannschaften aufsteigen.

Ende Mai wurde beim Außerordentlichen DFB-Bundestag der Saisonabbruch der B-Juniorinnen-Bundesliga beschlossen. Aufgrund des coronabedingten, vorzeitigen Saisonabbruchs gab es in der Saison 2019/2020 keinen Deutschen Meister in der BJBL, sondern mit dem Hamburger SV, der SGS Essen und dem SV Alberweiler drei Staffelmeister. Zudem entfiel der Abstieg aus der B-Juniorinnen-Bundesliga in die nächsttiefere Spielklasse des jeweiligen Regional- beziehungsweise Landesverbandes. Die Benennung der Aufsteiger in die B-Juniorinnen-Bundesliga erfolgte durch die jeweiligen Spielklassenträger in eigener Zuständigkeit.