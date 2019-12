B-Junioren: Das goldene Lernalter

In den älteren Teams sehen sich Trainer oftmals in der Pflicht, im Training vornehmlich die taktischen Inhalte zu schulen. Dabei kommen die individuellen technischen Fertigkeiten der Spieler oftmals zu kurz. Dabei sind die körperlichen Bedingungen der B-Junioren geradezu optimal, um nach der Pubertät gezielt die Motorik zu verbessern. Nach dem Erlernen der verschiedenen fußballspezifischen Techniken in jüngeren Altersklassen steht bei den B-Junioren vornehmlich die Anwendung in konkreten Spielsituationen unter Gegnerdruck auf dem Trainingsplan.

Das reichhaltige Archiv von DFB-Training online bietet hierfür allen Trainern eine Vielzahl an Trainingseinheiten für ihre Altersklasse. Bei den B-Junioren werden hier häufig technische mit taktischen Inhalten verknüpft, um die guten körperlichen und die verbesserten geistig-mentalen Voraussetzungen der Spieler dieser Altersklasse bestmöglich zu nutzen. Wir haben zu den Grundtechniken "Dribbeln", "Passen", "An- und Mitnehmen", "Schießen" und "Köpfen" jeweils drei geeignete Trainingseinheiten herausgesucht.

Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Vereinsmitarbeiter, Lehrer. Egal, wie man mit dem Fußball in Berührung kommt – die Serviceportale ‚Training und Service' auf DFB.de und auf FUSSBALL.DE bieten die passenden Tipps und Informationen. Je nach Altersklasse oder Aufgabe im Amateurverein sind die Inhalte zielgruppenspezifisch zugeschnitten. Und nahezu täglich kommen neue Artikel hinzu.