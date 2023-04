Ayhan köpft Meister Schalke 04 zum Hinspielsieg

Titelverteidiger FC Schalke 04 hat gute Chancen, erneut das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft zu erreichen. Das Team von Trainer Onur Cinel, der die Königsblauen bereits 2022 zum Titel geführt hatte, gewann das Halbfinalhinspiel beim westfälischen Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld mit 1:0 (1:0) und verschaffte sich damit eine günstige Ausgangsposition für das Rückspiel am Ostermontag (ab 15.30 Uhr, live bei Sky) im heimischen Gelsenkirchener Parkstadion.

Beim Duell zwischen dem Vizemeister (Bielefeld) und dem Meister (Schalke) der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga hielten die Gastgeber, die sich zum ersten Mal überhaupt für die Endrunde qualifiziert hatten, vor 3638 Zuschauer*innen in der großen SchücoArena die Partie über 90 Minuten offen und hatten sogar die besseren Chancen. Den einzigen Treffer erzielte allerdings S04-Mittelfeldspieler Mert Can Ayhan (31.). Der jüngere Bruder des türkischen Nationalspielers Kaan Ayhan (Galatasaray Istanbul), der einst ebenfalls in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet wurde, traf nach einem Eckball per Kopf.

DFB-Trainer Wück: "Sehr spannendes und enges Duell"

U 17-Nationaltrainer Christian Wück, der sich die Partie nicht entgehen ließ, sagte im Sky-Interview: "Die Arminia hat es richtig gut gemacht, wirkt als Team sehr geschlossen und hat durch die ersten guten Tormöglichkeiten auch Selbstvertrauen getankt. Deshalb war es ein sehr spannendes und enges Duell. Die Bielefelder hätten durchaus den einen oder anderen Treffer erzielen können. Allerdings spielt Schalke 04 erneut eine sehr gute Saison und hat seine Chance konsequent genutzt."

Arminia-Nachwuchsleiter Finn Holsing lobte die Mannschaft von Bielefelds U 17-Trainer Marcel Drobe für ihre starke Leistung: "Wir sind sehr stolz auf die Jungs, die zumindest ein Unentschieden verdient hatten, auch wenn ich zugeben muss, dass die Schalker schon abgezockter wirken. Wenn wir an die gezeigte Leistung anknüpfen können, dann ist für uns im Rückspiel noch alles möglich."

Arminia scheitert zweimal am Aluminium

Kurios: Bei beiden Teams standen Torhüter zwischen den Pfosten, die zuvor in dieser Saison jeweils erst eine Partie bestritten hatten. Bei der Arminia sprang der 15 Jahre alte Ukrainer Artem Zaloha für den etatmäßigen Stammschlussmann Paul-Gabriel Fleseriu ein. Bei Schalke 04 hütete mit Niklas Alter (17) sogar die eigentliche Nummer drei (hinter Benjamin Speight und Johannes Siebeking) den Kasten - und blieb ohne Gegentor. Schon während der regulären Saison (15 Spieltage) hatte S04 lediglich drei Treffer kassiert.

Die Arminia hatte schon in der Anfangsphase Pech, als eine Hereingabe von Justin Lukas am Innenpfosten landete, von dort aber nicht über die Linie sprang. Wenig später traf Tom Krüger den Ball in Mittelstürmerposition nicht voll, sodass die Kugel knapp am Tor vorbeirollte. Nach einer guten halben Stunde nutzten die Gäste aus Gelsenkirchen ihre erste gute Chance zur Führung. Nach einem Eckball von Edion Gashi traf Mittelfeldspieler Mert Can Ayhan (31.) per Kopfball zum 0:1 ins Netz. Kurz vor der Pause bewahrte Torhüter Niklas Alter die Knappen bei einer guten Chance von Tom Krüger vor dem Ausgleich.

Auch im zweiten Durchgang hielten die Bielefelder gut dagegen, ihre Bemühungen waren allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Bei der besten Tormöglichkeit der Arminia brachte Niklas Benedikt Tuppeck den Ball zwar am herauseilenden Niklas Alter vorbei, traf aber nur den Außenpfosten. So brachte Schalke 04 den knappen Vorsprung über die Zeit.

Endspiel-Teilnehmer werden im Pokalsystem ermittelt

Das Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung sofort durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Auswärtstorregelung kommt nicht zur Anwendung.

Im Endspiel genießt der Sieger des Duells zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Schalke 04 Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg (Hinspiel am Sonntag, ab 11 Uhr, live bei Sky). Die Halbfinalrückspiele finden am Ostermontag, 10. April, statt. Dann tritt zunächst Hoffenheim ab 13.15 Uhr in Wolfsburg an, Schalke 04 erwartet Arminia Bielefeld ab 15.30 Uhr.

Sollte das am Sonntag, 16. April (ab 11 Uhr, live bei Sky), stattfindende Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt. Gespielt wird entweder in der Bielefelder SchücoArena oder im Gelsenkirchener Parkstadion.

[mspw]