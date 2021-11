Autostadt, Currywurst und viel Grün: Wolfsburg im Spielort-Check

Für die Fans unserer Nationalmannschaft geht es am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) zum letzten Heimspiel des Länderspieljahres 2021 in die Autostadt Wolfsburg. Unser DFB-Team trifft in der WM-Qualifikation auf Liechtenstein. Wir haben mit Hilfe von Fan Club-Mitglied René Hielscher den Spielort-Check gemacht.

Für den 31-Jährigen bedeutet Wolfsburg Heimat. René ist in Wolfsburg geboren und aufgewachsen. Beste Voraussetzungen also, um allen Fans aus ganz Deutschland die Stadt in Niedersachsen näherzubringen. Mit seinem Wohnort verbindet René zwei Dinge: "Volkswagen ist natürlich allgegenwärtig, aber es gibt auch viel Grün. Fast jeder Stadtteil ist mit dem Wald verbunden. Ein gut ausgebautes Wegenetz lädt zu Spaziergängen ein."

Wohlfühloase Kneipenmeile

Der gebürtige Wolfsburger empfiehlt allen Fans, die etwas mehr Zeit mitbringen, einen Besuch in der Autostadt. Dort gibt es auch das bekannteste Wolfsburger- und zugleich beliebte Stadion-Gericht: die Currywurst. Aber auch das Phaeno, eine Experimentierlandschaft für Klein und Groß, sei einen Besuch wert. "Aus dem Bahnhof rausgekommen, stolpert man direkt darauf zu", so René. Von dort aus sei sowieso alles Sehenswerte fußläufig erreichbar.

Die bekannteste Kneipenmeile und der Treffpunkt der Stadt zur Einstimmung auf das Spiel ist die Kaufhofpassage. "Dort haben sich die Fans auch in der Vergangenheit wohlgefühlt", sagt René. Auf dem Weg dorthin über die Porschestraße kommen alle Fans an Cafés und Restaurants vorbei, in denen man vor oder nach dem Spiel einkehren kann. Renés Favoriten sind das Sausalitos und die Bar Celona.

Kaltgetränk in Kaufhofpassage und ab ins Stadion

Auch in der City-Galerie in der Innenstadt werden Fans fündig. René empfiehlt das American Diner Playoff. Gut gestärkt sind es dann etwa zwei Kilometer von der Innenstadt bis zur Volkswagen Arena. Gemeinsam mit gleichgesinnten Fans vergeht der Weg wie im Flug.

Für Fußballromantiker lohnt sich auf dem Weg zur Arena ein Abstecher über den Berliner Ring zum VfL-Stadion am Elsterweg. In der altehrwürdigen Spielstätte mit seiner denkmalgeschützten Tribüne trug die Herrenmannschaft des VfL Wolfsburg bis 2002 seine Heimspiele aus.

[ng]