Autoren-Länderspiel mit Volker Finke gegen Spanien

Die von Volker Finke trainierte deutsche Autoren-Nationalmannschaft trifft am Samstag (ab 18 Uhr) auf dem Platz der SG Bornheim (Berger Straße 385B, 60385 Frankfurt) auf das Team von Spanien, das Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist. Abseits des Platzes gibt es zahlreiche Begegnungen und Lesungen der Schriftsteller.

Ihre Länderspiele sind rar, und deswegen immer etwas Besonderes: Die Autoren-Nationalmannschaft, kurz "Autonama", ist ein Fußballteam aus Schriftstellern, Romanciers, Lyrikern, Dramatikern. Gegründet 2005 spielt sie unter dem Dach der DFB-Kulturstiftung gegen Auswahlmannschaften von Autoren und Künstlern aus allen Nationen der Welt und gewinnt dabei immer: an Erfahrung, Ausdrucksvermögen, Freundschaften. Mit Partnern wie dem Auswärtigen Amt oder dem Goethe-Institut haben sich die "Botschafter in kurzen Hosen" zu anerkannten Repräsentanten und Kulturvermittlern entwickelt, deren gemeinsame Fußball-Leidenschaft sie mit ihren internationalen Autorenkollegen verbindet.

Der Fußball vermittelt den besonderen Kick: "Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man sich auf einer Buchmesse oder Podiumsdiskussion trifft oder ob man einmal auf dem Fußballplatz zusammen gestanden hat, miteinander geschwitzt, herumgeschrien und um den Ball gestritten hat", brachte es Autoren-Nationalspieler Norbert Kron nach einer Begegnung mit Israel auf den Punkt.

"Kick der Kulturen": Deutschland trifft auf Spanien

Anlässlich der diesjährigen Frankfurter Buchmesse trifft das deutsche Team auf den offiziellen Ehrengast Spanien. Anpfiff zum "Kick der Kulturen" ist am Samstag um 18 Uhr auf der Sportanlage der SG Bornheim 1945 e.V. Grün-Weiß (Berger Str. 385B, 60385 Frankfurt). Der Eintritt ist frei. Trainiert wird die Autonama mit Volker Finke von einem Coach, der reichlich Erfahrung mitbringt und sich sogar Rekordtrainer nennen darf. Kein anderer war länger als 16 Jahre ununterbrochen für einen Profiverein tätig als Finke, der den SC Freiburg von 1991 bis 2007 trainierte und den Grundstein des bis heute andauernden Erfolgsweg der Breisgauer legte.

Ob dem ehemaligen Studienrat für Sport, Gemeinschaftskunde und Geschichte sein geisteswissenschaftlicher Hintergrund beim Engagement bei den Autoren Vorteile bietet, bleibt abzuwarten. Finke trifft auf eine Mannschaft, deren Stammspieler zum Teil seit vielen Jahren zusammenspielen. Zu den Routiniers der Mannschaft zählen von Torhüter Andreas Merkel über Florian Werner, Norbert Kron und Falko Henning bis zum Philosophen und Spielmancher Wolfram Eilenberger und Rekordtorjäger Moritz Rinke Spielerpersönlichkeiten, die mit über 50 Jahren noch immer im Stande sind zu zeigen, dass Erfahrung im Fußball ein echter Wert ist. Schnelligkeit bringen unter anderem die in den 80er-Jahren geborenen Nikita Afanasiew, Johannes Ehrmann, Philipp Reinartz, Nils Straatmann oder Lucas Vogelsang ein.

"Erst Kicken, dann lesen." – dem klassischen Motto des Autorenfußballs kommen die deutschen und spanischen Schriftsteller natürlich bei allem sportlichen Ehrgeiz auch im Rahmen der Buchmesse eifrig nach. Schon am Freitag schwärmen deutsch-spanische Autorenpärchen zu mehreren Lesungen an Frankfurter Schulen aus. Nach einem gemeinsamen Abschlusstraining auf dem DFB-Campus kommt es dann am morgigen Freitag (ab 19.30 Uhr) beim "deutsch-spanischen Abend" zu einer Lesung und Diskussion im Eintracht Frankfurt Museum (Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main, Eintritt frei).

Weitere Lesungen finden im "Kulturstadion" der DFB-Kulturstiftung auf der Frankfurter Buchmesse, im Institut Cervantes und als Kinderlesung bei der SG Bornheim statt. Während die deutsche Mannschaft seit vielen Jahren wöchentlich auf dem Platz von Blau-Weiß Berolina Mitte in der Kleinen Hamburger Straße trainiert und auf zahlreiche Länderspiele zurückblickt, ist es für die spanische Mannschaft die Länderspielpremiere, die auf eine Anregung von Kollegen der deutschen Mannschaft zurückgeht.

Kulturstiftung: Länderspiele der Frankfurter Buchmesse haben Tradition

Die von der DFB-Kulturstiftung organisierten Länderspiele gegen den jeweiligen Ehrengast der Frankfurter Buchmesse haben eine lange und gute Tradition, die bis 2010 zurückreicht. Im Premierenspiel gegen einen südamerikanischen Gegner unterlag das seinerzeit von Trainerlegende Dettmar Cramer gecoachte deutsche Team mit 0:1. 2013 ist mit dem Ehrengast Brasilien passender Weise der Gastgeber der nächsten WM zu Gast gewesen.

Im imposanten "Kulturstadion – Estádio da Cultura" auf der Buchmesse erlebten mehr als 600 Zuschauer die Lesungen der brasilianischen und deutschen Autoren, neben zahlreichen weiteren Ehrengästen wie Rudi Völler, Paolo Rink und Rainer Calmund. Als das von Globetrotter Rudi Gutendorf gecoachte Team die "Selecao" mit 9:1 vom Platz fegte, ahnte noch niemand, damit schon einen Vorgeschmack auf das Halbfinale der Mannschaft von Jogi Löw bei der WM 2014 erlebt zu haben.

Auch mit EURO-Gastgeber Frankreich stand in der Saison 2016/2017 ein attraktives Literatur- und Fußball-Land als Spielpartner in Paris und Frankfurt auf dem Programm. Mit 2:1 und 5:2 spielte die Autonama ihre Routinevorteile gegen den jungen Gegner aus dem Großraum Paris aus. 2019 stand das vorerst letzte Spiel gegen Norwegen auf dem Programm. Mit Trainerlegende Otto Rehhagel an der Seitenlinie gewann die deutsche Mannschaft mit 5:3. Ein Ergebnis, mit dem Volker Finke gegen die spanische Mannschaft sicher nicht unglücklich wäre.

