Autogramme und Selfies beim öffentlichen Training in Aachen

Egal, wo gespielt wird, eines ist fester Bestandteil im Ablauf der Frauen-Nationalmannschaft: Die Spielerinnen zeigen sich gerne ihren Fans im Rahmen eines öffentlichen Trainings. So auch in Aachen: Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine, das am Samstag (ab 14 Uhr, live in der ARD) im Stadion Tivoli stattfindet, haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, ihren Idolen ganz nah zu kommen. Unter anderem auch einer ehemaligen Nationalspielerin: Celia Sasic wird ebenfalls zu Gast sein. Sie informiert die Mannschaft über die kommende EM und steht ebenfalls allen Fans für Autogramme und Selfies zur Verfügung.

Heute findet ab 16.30 Uhr - ebenfalls im Stadion Tivoli in Aachen - eine öffentliche Trainingseinheit der DFB-Auswahl statt. Alle Besucher sind herzlich willkommen und können sich einen exklusiven Eindruck verschaffen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Voss-Tecklenburg: "Fannähe ist Teil unseres Selbstverständnisses"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg betont: "Für uns ist Fannähe ein ganz wichtiger Teil unseres Selbstverständnisses und das wollen wir auch in Aachen leben. Wir freuen uns auf viele Menschen beim öffentlichen Training und dann auch auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag bei unserem Spiel gegen die Ukraine."

Die Fans erwartet drei Tage vor dem Qualifikationsspiel für die EURO 2021 in England dabei keine Showeinheit, sondern eine konzentrierte und gezielte Vorbereitung auf die Begegnung. Danach nehmen sich die Spielerinnen und der komplette Trainerstab viel Zeit für Selfies und Autogramme.

Tickets ab acht Euro

Für das letzte Heimspiel der DFB-Frauen im Jahr 2019 läuft der Vorverkauf. In der Kategorie 1 kosten Sitzplatzkarten 25 Euro (ermäßigt 20 Euro) und in der zweiten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro). Kinderkarten bis einschließlich sechs Jahre sind für 5 Euro erhältlich. Karten können online über den DFB-Ticketshop oder über die DFB-Tickethotline (Telefon: 069 - 65 00 85 00) bestellt werden.

Gruppenkarten gibt es ab elf Personen für 8 Euro (Sitzplatz) pro Person und sind über den Fußball-Verband Mittelrhein in Hennef per E-Mail unter fvm@fvm.de und per Fax unter 02242/91875-55 erhältlich. Bei internationalen Qualifikationsspielen dürfen keine Stehplätze in den Verkauf.

Geöffnet wird das Tor ab 15.45 Uhr für den Zugang zu den Blöcken O3 und O4 mittig der Osttribüne neben dem Fanshop und "Klömpchensklub".

[as]