Auswahl von WM-Quartier: DFB-Delegation um Bierhoff in Katar

Eine DFB-Delegation um Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, ist heute nach Katar gereist, um bis Freitag im Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2022 potenzielle Teamquartiere und Trainingsplätze für die deutsche Nationalmannschaft in Augenschein zu nehmen und um vor Ort weitere Gespräche zu führen. Nach einem abermaligen Austausch mit den Nichtregierungsorganisationen Human Rights Watch und Amnesty International Deutschland in der vorvergangenen Woche sind nun in Doha Treffen unter anderem mit Dr. Claudius Fischbach, dem deutschen Botschafter in Katar, und Vertreter*innen der katarischen Stiftung Qatar Foundation geplant.

Oliver Bierhoff sagt: "Wir haben aktuell mehrere Optionen für das Mannschaftsquartier in Katar, aber noch keine eindeutige Tendenz. Wir wollen uns vor Ort über die Quartierswahl hinaus ein weiteres Mal über die Gegebenheiten informieren, dazu zählen neben den rein sportlichen Aspekten auch die Arbeitsbedingungen. Unsere lokalen Vertragspartner müssen sich an etablierten Standards messen lassen und diese einhalten."

[al]