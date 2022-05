Austausch mit DFB-Akademie: Bundesligatrainer im DFB-Campus

Tobias Haupt betont immer wieder, dass die DFB-Akademie vor allem als Netzwerk- und Austauschplattform funktioniere. Das zeigte sich am Montag par excellence: Auf Einladung des Akademieleiters und seiner Kolleg*innen aus der Abteilung Trainer*innen-Entwicklung trafen sich zahlreiche aktuelle und frühere Bundesligatrainer auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Die geballte Kompetenz im Kompetenzzentrum des deutschen Fußballs.

"Wir freuen uns riesig, euch Trainer bei uns auf dem Campus begrüßen zu dürfen", sagte Oliver Bierhoff zu Beginn des Events. "Es wartet ein abwechslungsreiches Programm, das sicher viele Möglichkeiten bietet, ins Gespräch zu kommen." Haupt daran anschließend: "Es ist super, dass mit den Profi-Trainern nun eine weitere wichtige Zielgruppe der DFB-Akademie zum ersten Mal bei uns auf dem Campus zu Besuch ist. Die Inhalte sind alle sehr anwendungsorientiert aufbereitet."

Akademie-Expert*innen im Einsatz

Nach langer Corona-Pause war es das erste physische Treffen der deutschen Trainergilde. Die Beteiligten nutzten die Chance – zum Plaudern, zum fachlichen Austausch und zum Aufsaugen von neuen Impulsen. Für letzteres sorgten Akademie-Expert*innen wie Nicklas Dietrich. Der Fitnesscoach der A-Nationalmannschaft zeigte u.a. auf, warum Schlaf im Fußball eine wichtige Rolle spielt. "Es ist ein total interessanter Tag für uns, mit tollen Vorträgen", sagte Bruno Labbadia. "Gerade das Thema Schlaf, das für alle Spieler und Trainer gleichermaßen interessant ist, war sehr lehrreich."

Dass Spieler*innen nicht nur körperlich müde, sondern auch mental erschöpft sein können, stellte Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann heraus. Natürlich gab der jahrelange Psychologe der Nationalmannschaft den Trainern auch Ideen an die Hand, wie sie individuell mit Stress umgehen können – bei sich selbst, bei den Spielern oder im Staff. Zum Abschluss des ersten Blocks sprach Barbara Zechel mit den Gästen. Die Atmungs- und Stimmexpertin gab den unterschiedlichen (Trainer-)Charakteren verschiedene Botschaften mit auf den Weg. Dieser führte die Gruppe am Nachmittag über den neuen DFB-Campus. An mehreren Stationen stellten u.a. Christoph Herr und Sebastian Koppers die Räumlichkeiten und inhaltliche Ideen ihrer Bereiche Sportpsychologie und Tech Lab vor.

Hansi Flick und sein Standardtrainer geben Einblicke

Das nächste Highlight setzte der Bundestrainer persönlich. Die Fußballhalle des Campus bot den optimalen Rahmen für Hansi Flick, um gemeinsam mit Mads Buttgereit zum Thema Standards zu sprechen. Welche Herangehensweise gibt es dazu im Nationalteam? Welche Hilfsmittel bringen die Spieler im Training voran? Flick und Buttgereit erklärten ganz im Sinne der Akademie zudem, was sich in Sachen Standard-Training von anderen Sportarten lernen lässt. Der Umgang mit ruhenden Bällen ist zum Beispiel elementarer Bestandteil im Golf. "Wir haben heute auch ein Radargerät benutzt, um direkte Freistöße zu trainieren. Dabei werden zum Beispiel die Ballgeschwindigkeit, die Spin-Achse oder die Höhe der Mauer gemessen", erklärte Buttgereit.

Das Bundesligatrainer-Meet-Up fand seinen entspannten Abschluss schließlich im Kunstverein Montez. Bei Livemusik kamen Trainer und Expert*innen nochmal ins Gespräch. Welch passender Abschluss für ein Austauschformat, das künftig weiter intensiviert werden soll.

[jf]