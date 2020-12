Ausstehende Achtelfinalspiele terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die drei noch ausstehenden DFB-Pokalachtelfinalspiele der Frauen zeitgenau terminiert. Demnach empfängt der Regionalligist Walddörfer SV am 30. Januar 2021 (ab 15 Uhr) mit dem FC Bayern München den Tabellenführer der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

Rund einen Monat später stehen zwei Bundesligaduelle an. Am 28. Februar (ab 13 Uhr) trifft der 1. FFC Turbine Potsdam auf den SC Sand. Am selben Tag (ab 14 Uhr) wird das Achtelfinale mit der Partie zwischen Werder Bremen und dem SV Meppen abgeschlossen.

Das Viertelfinale ist für den 20. und 21. März 2021 vorgesehen, am ersten April-Wochenende sollen die beiden Halbfinalspiele ausgetragen werden, ehe am 29. Mai das Endspiel im Kölner RheinEnergieStadion ansteht.

[dfb]