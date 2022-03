Auslosung zur WM 2022: Neuendorf führt DFB-Delegation an

Als erste Mannschaft überhaupt nach dem automatisch qualifizierten Gastgeber hatte die deutsche Nationalmannschaft im vergangenen Jahr die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar perfekt gemacht. Das DFB-Team schloss die Qualifikation zur WM 2022 als Gruppensieger ab. Am Freitag (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) steht nun fest, auf wen die deutsche Nationalmannschaft bei der WM-Endrunde trifft, dann werden in der katarischen Hauptstadt Doha die acht Gruppen des Turniers ausgelost. Es gibt insgesamt vier Lostöpfe mit jeweils acht Mannschaften, Deutschland zählt zu Topf 2. In einem FAQ beantwortet DFB.de die wichtigsten Fragen rund um den Auslosungsmodus.

Die deutsche Delegation bei der Auslosung in Doha wird angeführt von DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Außerdem zählen Bundestrainer Hansi Flick, die zum 1. April neu berufene DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sowie Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, zur Delegation.

Die Weltmeisterschaft wird am 21. November eröffnet, das Endspiel findet am 18. Dezember statt.