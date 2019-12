Auslosung zur EURO 2020: Fritz Keller führt DFB-Delegation an

Die Qualifikation zur EURO 2020 hat die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger abgeschlossen. Nun steigt erneut die Spannung, der Fokus richtet sich diesmal auf Bukarest. In der rumänischen Hauptstadt werden heute (ab 18 Uhr, live unter anderem bei Sky Sport News HD und ARD ONE sowie uefa.com via Webstream) die sechs Vierergruppen für die paneuropäische Endrunde ausgelost. Es gibt vier Lostöpfe, die auf Grundlage der jeweiligen Leistungen in der EM-Qualifikation gebildet werden - Deutschland zählt zu Topf 1. In einem FAQ beantwortet DFB.de die wichtigsten Fragen rund um den Auslosungsmodus.

Die deutsche Delegation in Bukarest wird angeführt von DFB-Präsident Fritz Keller. Zu ihr zählen unter anderem Bundestrainer Joachim Löw, DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sowie Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie.

Bei der Europameisterschaft, die in zwölf verschiedenen Städten gespielt wird, fungiert auch München als Spielort: Drei EM-Gruppenspiele - allesamt mit deutscher Beteiligung - sowie ein Viertelfinale steigen in der Allianz Arena. Mit Philipp Lahm und Markus Stenger nehmen die beiden Geschäftsführer der DFB EURO GmbH an der Auslosung teil, ebenso wie Celia Šašić als Special Advisor. DFB.de hat die deutschen Stimmen vor der Ziehung gesammelt.

Löw: "Ich bin sehr gelassen, wir nehmen es, wie es kommt"

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Unsere Vorfreude auf die EURO 2020 ist riesig. Nicht nur, weil sich unsere Nationalmannschaft mit zuletzt überzeugenden Auftritten als Gruppenerster für die EM qualifiziert hat, sondern auch weil wir mit München ein hervorragender und herzlicher Gastgeber sein möchten. Es ist eine wunderbare Perspektive für den DFB, sowohl sportlich als auch organisatorisch unseren Beitrag zu leisten, damit das Turnier zu einem Fest des Fußballs wird."

Bundestrainer Joachim Löw meint: "Mit der Auslosung bekommt ein Turnier sein Gesicht, daher freue ich mich auf die Reise nach Bukarest. Wenn wir unsere Gegner und weitere mögliche Konstellationen kennen, können wir in die weiteren konkreten Planungen einsteigen. Ich bin sehr gelassen, wir nehmen es, wie es kommt."

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: "Mit der Auslosung wird die bevorstehende EURO 2020 wieder ein Stück greifbarer - insbesondere für uns als Gastgeber mit dem Spielort München. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen mit unseren Partnern und Beteiligten auf Hochtouren. Neben dem Bau des neuen DFB und seiner Akademie bilden die EURO 2020 sowie insbesondere die Heim-EURO 2024 zentrale Leuchtturmprojekte unserer Organisation. Wir werden unseren Beitrag für hervorragende Bedingungen leisten - für unsere Mannschaft, unsere Gäste und alle Fans."

Lahm: "Ich freue mich auf die Spiele in München"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, erklärt: "Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben wir mit den Entscheidungen, unser Trainingslager in Seefeld und unser Team Base Camp bei adidas in Herzogenaurach einzurichten, frühzeitig erste Voraussetzungen geschaffen, damit unsere junge Mannschaft ein erfolgreiches Turnier spielen kann. Nun gilt es, den Weg bis zum ersten EM-Spiel gemeinsam weiterzugestalten. Wir möchten mit attraktivem Fußball und guten Auftritten eine Begeisterung entfachen. Es ist wunderbar, dass wir alle drei Gruppenspiele vor heimischem Publikum in München absolvieren dürfen."

Philipp Lahm, Geschäftsführer DFB EURO GmbH, sagt: "Ich freue mich auf die Spiele in München. Wir sind Teil eines großen, europäischen Projekts und werden uns gut präsentieren. München ist eine tolle Stadt, und es gibt für mich kein schöneres Stadion als die Allianz Arena. Für uns von der DFB EURO GmbH sind die Spiele aber auch ein wertvoller Testlauf für das Turnier in vier Jahren, für das wir uns sehr viel vorgenommen haben. Sportlich, organisatorisch, aber auch weiter darüber hinaus."

Celia Šašić, Special Advisor DFB EURO GmbH, sagt: "Unser Ziel für die EURO 2024 ist, dass wir eine Europameisterschaft für alle feiern wollen. Und das Turnier 2020 ist dafür ein erster Gradmesser. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir daran, nachhaltig gute Bedingungen zu schaffen und die Begeisterung von München aus auf ganz Deutschland zu übertragen. Die Idee der UEFA, das Turnier auf ganz Europa auszudehnen, ist dafür die ideale Vorlage, und wir werden alle unsere Gäste herzlich willkommen heißen."

