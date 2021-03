Auslosung für olympische Fußballturniere am 21. April

Der Countdown für die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer läuft. Nun steht ein weiterer Meilenstein für die Fußballturniere (21. Juli bis 7. August) fest. Am 21. April werden um 10 Uhr in der FIFA-Zentrale in Zürich die Gruppen für die Wettbewerbe der Frauen und Männer ausgelost. Deutschland tritt in Tokio mit dem Männer-Team an, die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hatte die Qualifikation durch das Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 in Frankreich verpasst. Die Männer lösten das Olympiaticket durch den zweiten Platz bei der U 21-Europameisterschaft 2019.

Am olympischen Männer-Turnier nehmen 16 Mannschaften, darunter auch ein deutsches Team mit DFB-Trainer Stefan Kuntz, teil. 14 Teams haben sich bereits qualifiziert, zwei weitere Startplätze werden beim Concacaf-Qualifikationsturnier bis Ende März ausgespielt. Gelost werden in Zürich jeweils Vierergruppen.

Kuntz darf drei Spieler in seinen Kader berufen, die vor 1997 geboren wurden. Beim Olympia-Turnier 2016 in Rio de Janeiro hatte Deutschland unter Kuntz nach einer knappen Finalniederlage gegen Gastgeber Brasilien die Silbermedaille gewonnen.

[dfb]