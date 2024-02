Auslosung der Nations League: Das müssen Fans wissen

Am Donnerstag (ab 18 Uhr, im Livestream auf zdfsport.de und uefa.com) wird in Paris im Rahmen des 48. UEFA-Kongresses die Gruppenphase der vierten Auflage in der UEFA Nations League ausgelost. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Wettbewerb.

Wer nimmt an der Auslosung zur Nations League teil?

54 der 55 UEFA-Mitgliedsverbände nehmen an der Auslosung teil. In Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine bleibt die russische Nationalmannschaft von allen FIFA- und UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen.

Die Gruppenletzten in der UEFA Nations League 2022/23 der Ligen A und B sowie der Verlierer der Abstiegsplay-offs der Liga C steigen eine Liga ab, die Gruppensieger der Ligen B, C und D sind aufgestiegen. Alle Nationen sind entsprechend ihrer Platzierungen der Vorsaison sortiert und auf die Töpfe verteilt worden.

Wann wird in der Nations League gespielt?

Die sechs Gruppenspiele finden von September bis November 2024 statt. Die Aufstiegs- und Abstiegsplay-offs sowie die Viertelfinals der Liga A werden im März 2025 ausgetragen. Im Juni 2025 geht es in der Finalrunde (Halbfinale, Spiel um Platz drei, Finale) um den Titel.

Spieltag: 5. bis 7. September 2024

Spieltag: 8. bis 10. September 2024

Spieltag: 10. bis 12. Oktober 2024

Spieltag: 13. bis 15. Oktober 2024

Spieltag: 14. bis 16. November 2024

Spieltag: 17. bis 19. November 2025

Liga-A-Viertelfinale, Auf- und Abstiegsplay-offs: 20. bis 22. März 2025 (Hinspiele), 23. bis 25. März 2025 (Rückspiele)

Endrunde: 4. und 5. Juni 2025 (Halbfinale), 8. Juni 2025 (Spiel um Platz drei, Finale)

Wie ist die Ligeneinteilung in der Nations League?

Liga A

Topf 1: Spanien, Kroatien, Italien, Niederlande

Topf 2: Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn

Topf 3: Schweiz, DEUTSCHLAND, Polen, Frankreich

Topf 4: Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Schottland

Liga B

Topf 1: Österreich, Tschechien, England, Wales

Topf 2: Finnland, Ukraine, Island, Norwegen

Topf 3: Slowenien, Irland, Albanien, Montenegro

Topf 4: Georgien, Griechenland, Türkei, Kasachstan

Liga C:

Topf 1: Rumänien, Schweden, Armenien, Luxemburg

Topf 2: Aserbaidschan, Kosovo, Bulgarien, Färöer

Topf 3: Nordmazedonien, Slowakei, Nordirland, Zypern

Topf 4: Belarus, Litauen/Gibraltar*, Estland, Lettland

Liga D:

Topf 1: Litauen/Gibraltar*, Moldau

Topf 2: Malta, Andorra, San Marino, Liechtenstein

*Litauen und Gibraltar bestimmen in den Abstiegsplay-offs der Liga C im März 2024 das Team, das in Liga D absteigt.

Wie funktioniert die Auslosung der Nations League?

Los geht es mit Liga D und Topf 1, der zwei Teams enthält, die den Gruppen D1 und D2 zugelost werden. Weiter geht es mit Topf 2, aus dem abwechselnd jeweils zwei Teams für Gruppe D1 und D2 gezogen werden.

Die Auslosungen für die Ligen C, B und A läuft ähnlich ab. Zunächst werden die Teams aus Topf 1 gezogen und nacheinander in die Gruppen 1 bis 4 platziert, anschließend folgen die Töpfe 2, 3 und 4. Sollte ein gezogenes Team aufgrund von Einschränkungen nicht in die eigentlich vorgesehene Gruppe platziert werden können, rückt diese Nation in die nächstmögliche Gruppe, bei der kein Konflikt entsteht.

Für Deutschland in Liga A bedeutet das konkret: Zunächst werden die Teams aus Topf 1 und 2 gezogen und auf die Gruppen verteilt, dann folgt der Topf 3 mit dem DFB-Team, der Schweiz, Polen und Frankreich. Abschließend werden die Gruppen mit Topf 4 komplettiert.

Gibt es Einschränkungen bei der Auslosung der Nations League?

Es gelten die üblichen Einschränkungen bei UEFA-Auslosungen. Diese betreffen:

Teams, die aufgrund einer Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees nicht gegeneinander spielen sollen

Außerordentliche Reisebelastungen

Winter-Beschränkungen

Das bedeutet in diesem Fall: Armenien (Liga C, Topf 1) und Aserbaidschan (Liga C, Topf 2) können nicht in dieselbe Gruppe gelost werden. Alle weiteren ausgeschlossenen Begegnungen sind aufgrund der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit nicht möglich.

Aufgrund von außerordentlichen Reisebelastungen kann Kasachstan (Liga B, Topf 4) gegen maximal einen der folgenden Gegner gelost werden: England (Liga B, Topf 1), Wales (Liga B, Topf 1), Island (Liga B, Topf 2), Irland (Liga B, Topf 3).

Aufgrund der unterschiedlichen Ligazugehörigkeit der jeweiligen Nationen können keine Einschränkungen durch Winterbeschränkungen entstehen.

Wie ist der neue Modus in der Nations League?

Jede Mannschaft der Ligen A-C wird gegen alle ihre Gruppengegner je ein Spiel zu Hause und auswärts absolvieren, also insgesamt sechs Begegnungen. Die Teams der Liga D werden in Dreiergruppen eingeteilt, als nur vier Spiele absolvieren.

Die jeweils viertplatzierten Teams der Ligen A und B steigen automatisch nächsttiefere Liga ab. Die zwei am niedrigsten platzierten viertplatzierten Teams der Liga C steigen wiederum in die Liga D ab.

Die vier Gruppensieger der Ligen B und C sowie die beiden Gruppensieger der Liga D steigen automatisch in die nächsthöheren Ligen auf.

Die Auf- bzw. Abstiegsplay-offs finden zwischen den drittplatzierten Mannschaften der höheren Liga und den Gruppenzweiten der tieferen Liga statt. Ein Gruppendritter der Liga A spielt also gegen einen Zweiten aus Liga B, gleiches gilt zwischen Liga B und C. Außerdem spielen die beiden besten Gruppenvierten der Liga C gegen die beiden Gruppenzweiten der Liga D. Alle Auf- und Abstiegsplay-offs werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Zur Nations-League-Saison 2024/25 wird für die Teams der Liga A eine neue K.-o.-Runde eingeführt, erstmals gibt es das Viertelfinale. Die Gruppensieger treffen auf einen Gruppenzweiten und bestreiten bestreiten die Viertelfinals mit Hin- und Rückspiel, die Sieger qualifizieren sich für die Endrunde. Dort findet das bekannte Final-Four-Turnier mit Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale statt, die jeweils in einem Spiel ausgetragen werden.

Auf wen kann Deutschland in der Nations League treffen?

Das DFB-Team bekommt je eine Mannschaft aus den Töpfen 1, 2 und 4 zugelost. Auf die Schweiz, Polen und Frankreich (Topf 3) kann Deutschland nicht treffen. Mögliche Gegner sind:

Topf 1: Spanien, Kroatien, Italien, Niederlande

Topf 2: Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn

Topf 4: Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Schottland

Welchen Einfluss hat die Nations League auf die WM-Qualifikation?

Der UEFA stehen insgesamt 16 Startplätze für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zur Verfügung. Die zwölf Gruppensieger der europäischen WM-Qualifikation (startet im März 2025) sind direkt für die Endrunde qualifiziert.

In Play-offs geht es um die verbleibenden vier Startplätze. Dort spielen die zweitplatzierten Teams der Qualifikationsgruppen. Zu diesen zwölf Nationen kommen die vier besten Gruppensieger der UEFA Nations League (basierend auf ihrem Abschlussranking), die nicht in ihren Qualifikationsgruppen nicht unter die besten zwei gekommen sind. Die Play-offs bestehen aus zwei K.-o.-Runden, an deren Ende vier WM-Tickets vergeben werden.

Wo wird die Nations League übertragen?

RTL zeigt die Hälfte der deutschen Nations-League-Partien live, die anderen DFB-Spiele teilen sich ARD und ZDF auf. Der Privatsender überträgt zudem alle Duelle der Endrunde (ab dem Viertelfinale) ohne deutsche Beteiligung. Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung laufen beim Streamingdienst DAZN.

