Ausflug zum salzigen Weltwunder

Um den Einzug ins Viertelfinale der FIFA Weltmeisterschaft kämpfen die deutschen U 20-Frauen am Donnerstag (ab 23.30 Uhr deutscher Zeit, live bei FIFA+) gegen Argentinien. Zwischen der abgeschlossenen Gruppenphase und dem WM-Achtelfinale liegen vier Tage - genug Zeit, um einen freien Tag für die Mannschaft einzulegen.

Nach einem Regenerationstag traten die U 20-Frauen mit dem gesamten Trainer*innen- und Staffteam einen Ausflug zur Catedral de Sal an, die etwa eine Stunde Busfahrt von Bogota entfernt liegt. Mit einem ortskundigen Tourguide bahnte sich das DFB-Team den dunklen, teils engen und langen Weg durch die Salzmine, in der sich die beeindruckende Kathedrale befindet. Sie gehört nicht nur zu den größten Touristenattraktionen in Kolumbien, sondern ist auch eins der sieben neuen Weltwunder der Moderne.

Vorbereitung aufs Argentinien-Spiel

Die U 20-Frauen konnten nicht nur die Kirche, sondern auch jede Menge Kunst- und Kulturschätze besichtigen. Aber auch einige Verkaufsstände und Cafés versteckten sich in den langen unterirdischen Gängen. Die Mannschaft nutzte die Gelegenheit, um Neues über die kolumbianischen Kultur zu entdecken und den Kopf für die kommende Aufgabe freizubekommen.

Am heutigen Dienstag wird das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter wieder auf dem Platz trainieren, bevor am Mittwoch das Abschlusstraining und am Donnerstag das Achtelfinale auf dem Plan stehen. Sollten die U 20-Frauen gegen Argentinien gewinnen, würde die Mannschaft die Reise nach Cali antreten, wo das Viertelfinale ausgetragen wird.