Toller Fight: Kapitänin Lina Magull (r.) wirft sich in den Zweikampf

Aus in Paris: Bayern verpasst das Halbfinale

Der FC Bayern München verpasst das Halbfinale der Champions League der Frauen. Die Münchnerinnen mussten sich im Rückspiel gegen Paris Saint Germain mit einem 2:2 (2:1, 1:1) nach Verlängerung begnügen. Das Hinspiel war bei der Premiere in der Münchner Allianz Arena mit 1:2 (0:1) verloren gegangen.

Die Bayern ließen sich vom frühen Rückstand durch Sandy Baltimore nicht schocken und konnten das Spiel durch Saki Kumagai und Nationalspielerin Lea Schüller in der regulären Spielzeit drehen, in der Verlängerung sorgte Ramona Bachmann aber doch noch für den umjubelten Ausgleich und besiegelte damit das Aus für die Münchnerinnen im Viertelfinale.

Ausgleich nach 90 Sekunden

Der stark ersatzgeschwächte Tabellenzweite der FLYERALARM Frauen-Bundesliga begann die Auswärtspartie mit viel Druck und kam immer wieder in die Nähe des Pariser Tores, konnte die letzte Verteidigungslinie aber zunächst nicht überwinden. Die Französinnen nutzten dagegen ihre erste echte Möglichkeit: Baltimores Flanke im Anschluss an eine Ecke segelte hoch ins lange Eck (17.), Bayerns Torhüterin Janina Leitzig sah nicht gut aus. Es dauerte allerdings nur 90 Sekunden bis Kumagai bei einem Schüller-Kopfball genau richtig stand (19.) und zum Ausgleich abstaubte. Die Vorlage hatte Carolin Simon per Freistoßflanke gegeben.

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, beide Seiten investierten viel Energie in die Offensive. Schüller (30.) aufseiten der Bayern und Marie-Antoinette Katoto (42.) für PSG fehlten jeweils wenige Zentimeter zur Führung. Hinten wurde die zuvor noch unsichere Leitzig immer mehr zur stabilen Stütze und reagierte sowohl beim Abschluss der Pariser Kapitänin Grace Geyoro (26.), als auch gegen Katoto (79.) glänzend.

Schüller fälscht handspielverdächtig ab

Nach dem Seitenwechsel legten die Münchnerinnen genau so los, wie sie die erste Hälfte begonnen hatten - mit druckvollem Angriffsfußball. Vor allem Klara Bühl überzeugte immer wieder mit viel Zug zum Tor. Einen dieser Antritte konnte Paris am Ende nicht mehr verteidigen, Bühls strammer Schuss landete leicht abgefälscht zur Münchner Führung im Tor (54.). Nach kurzem Check wurde der Treffer Schüller zugesprochen, die die Flugbahn des Spielgeräts mit dem Arm entscheidend, aber wohl nicht regelwidrig verändert hatte.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit verpassten erst erneut Bühl (87.), deren Fernschuss knapp rechts am Gebälk vorbeiflog sowie Kapitänin Lina Magull (89.), die mit dem schwächeren linken Fuß zu zentral abschloss, die Entscheidung zugunsten des amtierenden Deutschen Meisters. Mit der Egalisierung des Hinsdpiel-Ergebnisses ging es in die Verlängerung.

Bachmann lässt PSG jubeln

In den zusätzlichen 30 Minuten ließen auf beiden Seiten zusehends die Kräfte nach, die Spielunterbrechungen wurden länger. Die Französinnen schienen mehr Körner übrig zu haben und kamen nun wieder öfter vor das bayrische Tor. In der Folge konnte Kumagai eine zu kurz geratene Rückgabe zur eigenen Torhüterin per Kopf selbst ausbügeln (99.), ehe die abermals aufmerksame Leitzig einen Schuss von Bachmann (104.) sicher aufnahm.

Eben jene Bachmann machte es nach dem Seitenwechsel der Verlängerung aber nochmal besser und schloss mit einem Flachschuss ins lange Eck durch die Beine von Glodis Viggosdottir zum umjubelten Ausgleich für Paris ab (112.). Bayern warf nun alles nach vorne, um den Traum vom Halbfinale zu erhalten, Simon und Hanna Glas blieben bei ihrer Doppelchance allerdings im Pariser Abwehrbollwerk hängen (117.). So blieb es beim 2:2 und dem damit verbundenen Aus für den FC Bayern München.

[sid/jk]