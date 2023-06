Aurich trifft im Finale auf Leverkusen

Im Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft 2023 treffen am Samstag, 17. Juni (live bei DFB-TV), Bayer 04 Leverkusen und die SpVg. Aurich aufeinander. Für beide Teams ist die erstmalige Finalteilnahme der bislang größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Während Bayer 04 als Meister in der Staffel West/Südwest der B-Juniorinnen-Bundesliga nach dem Halbfinalhinspiel gegen den Nord/Nordost-Tabellenzweiten SV Meppen (2:0) auch das Rückspiel 2:1 (1:0) für sich entscheiden konnte, ging es zwischen dem Nord/Nordost-Titelträger SpVg Aurich und Süd-Staffelsieger Eintracht Frankfurt wesentlich enger und am Ende sogar dramatisch zu. Wie schon beim ersten Duell in Frankfurt trennten sich die beiden Mannschaften auch im Rückspiel 1:1 (1:0), so dass die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fiel. Hier hatte Aurich das glücklichere Ende für sich, gewann 6:5.

Torhüterin Blum Elfmeterheldin vor Rekordkulisse

Im Stadion in Aurich sorgten 3280 Zuschauer*innen für eine Rekordkulisse und für eine ausgezeichnete Atmosphäre. Das schien die Mannschaft von Trainer Stefan Wilts auch zu beflügeln. So ging die SpVg Aurich mit einem verdienten 1:0-Vorsprung in die Halbzeit. Im Anschluss an einen Eckball war Charlette Sittner (11.) per Kopf erfolgreich.

Die Hessinnen, die im Vergleich zum 1:1 im Hinspiel vor eigenem Publikum unter anderem wieder auf U 17-Nationalspielerin Emily Wallrabenstein zurückgreifen konnten, gaben jedoch nicht auf und wurde im zweiten Spielabschnitt stärker. Den Ausgleich markierte dann die gerade erst in das DFB-Team berufene Rosa Rückert (50.) schon kurz nach Wiederbeginn. Nach einem Zuspiel von Sarah Preuss kam Rückert zum Abschluss, der Ball prallte vom Innenpfosten zum 1:1 ins Netz. Trotz einiger weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es dabei bis zum Schluss.

So ging es direkt in das Elfmeterschießen, die Spannung erreichte ihren Höhepunkt. Die ersten acht Schützinnen verwandelten ihre Schüsse allesamt. Als dann Aurichs Sophia Marie Schalke die Latte traf, hatte Lisa Berger den Sieg und damit auch den Finaleinzug auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Aurichs Torhüterin Paula Blum, die ihr Team damit im Spiel hielt. Die Entscheidung fiel, nachdem Kapitänin Marie Omoze Okoroh die SpVg Aurich mit dem insgesamt 13. Elfmeter 6:5 in Führung gebracht hatte. Danach wehrte Paula Blum auch noch den Versuch von Sarah Preuss ab und brachte die Ostfriesinnen damit zum ersten Mal ins Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft, während die Eintracht als aktueller Vizemeister die zweite Finalteilnahme in Folge hauchdünn verpasste. Der Jubel im Stadion kannte danach keine Grenzen mehr.

Heltemes und Merino Gonzalez bringen Bayer auf Kurs

Das andere Rückspiel im Halbfinale zwischen dem SV Meppen und Bayer 04 Leverkusen begann auf Platz B des Hasetalstadions in Herzlake mit etwa 15 Minuten Verspätung, weil die Gäste aus dem Rheinland auf der Anreise in einen Stau geraten waren. Dennoch erwischten die Leverkusenerinnen, die auf die gesperrte Evelyn Kirst (Gelb-Rote Karte im Hinspiel) verzichten mussten, erneut den besseren Start und gingen durch Jolina Heltemes (18.) schon früh in Führung. Dabei blieb es auch bis zur Pause.

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit legte U 17-Nationalspielerin Estrella Merino Gonzalez (45.), die schon im ersten Duell einen Treffer beigesteuert hatte, das 2:0 für das Team von Bayer 04-Trainer Aleksandar Vukicevic nach. Anja Fehren-Evening (54.) konnte zwar für Meppen noch einmal verkürzen. Der Finaleinzug des West/Südwest-Meisters aus Leverkusen geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Im Finale am Samstag, 17. Juni, hat Bayer 04 Leverkusen gegen die SpVg Aurich Heimrecht. Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt. DFB-TV überträgt live. Beide Teams waren noch die Deutscher B-Juniorinnen-Meister.

[dfb]