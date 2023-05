Auftaktsieg: U 17 schlägt Portugal

Kantersieg: Die deutschen U 17-Junioren haben ihr erstes Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Ungarn (17. Mai bis 2. Juni) gewonnen. In Debrecen besiegte das Team von DFB-Trainer Christian Wück den Nachwuchs aus Portugal mit 4:0 (2:0).

"Wir haben die Portugiesen heute durch eine sehr gute Vorbereitung geknackt", analysierte Wück. "Die Jungs haben sich wunderbar entwickelt. Wir haben uns heute mit einem super Spiel und deutschen Tugenden, die auf dem Platz ersichtlich waren, belohnt. Der Sieger war heute hochverdient. Wir müssen jetzt innerhalb von drei Tagen wieder auf 100% kommen um gegen Frankreich auch zu bestehen."

Die deutsche Auswahl erwischte einen guten Start in die Partie und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Auch in den Zweikämpfen war das DFB-Team präsent, Paris Brunner ging es in der 5. Minute jedoch zu stürmisch an und sah die Gelbe Karte.

Noah Darvich trifft sehenswert zur Führung

Die Portugiesen versuchten es zunächst mit schnellem Umschaltspiel, jedoch war meistens ein deutscher Spieler dazwischen und fing den Ball ab. Nach einem Fehlpass der Portugiesen im Spielaufbau schnappte sich Kapitän Noah Darvich (32.) den Ball und traf sehenswert zur Führung.

Deutschland machte weiter Druck, presste früh und erarbeitete sich immer wieder Eckbälle. Nach einer Hereingabe von Charles Hermann stieg Almugera Kabar (39.) am höchsten und nickte den Ball zur umjubelten 2:0-Pausenführung ein.

Robert Ramsak mit einem Jokertor

In der Halbzeit wechselte Christian Wück, für Max Moersted kam Robert Ramsak auf das Feld. Der Offensivspieler fügte sich direkt gut ein, nach Ablage von Noah Darvich schoss Ramsak in der 59. Minute trocken zur 3:0-Führung ein.

Die restliche zweite Hälfte verwaltete die deutsche Mannschaft das Spiel und ließ kaum noch gefährliche Aktionen der Portugiesen zu. In der Nachspielzeit schnürte Robert Ramsak den Doppelpack, nach einem Abpraller stand der Joker goldrichtig und schob zum 4:0-Endstand ein.

Im zweiten Gruppenspiel trifft der DFB-Nachwuchs am Samstag (ab 20 Uhr) auf Frankreich, ehe es zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag (ab 15 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit Schottland kommt. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die EM-Viertelfinalspiele, die am 27. Mai ausgetragen werden. Die Halbfinalpartien finden am 30. Mai statt, das Endspiel steigt am 2. Juni im Hidegkuti Nándor Stadion in Budapest.

[dfb]