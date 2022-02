Auftaktsieg gegen England

Die deutschen U 16-Juniorinnen sind mit einem Sieg in das UEFA Development Tournament gestartet. Gegen England setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer im Complexo Desportivo de Vila Real de Santo Antonio in Portugal 2:0 (0:0) durch. Es ist der dritte Sieg im dritten Länderspiel der Saison, nachdem die Mannschaft im November beide Vergleiche mit Dänemarks U 16 für sich entscheiden konnte (2:1, 2:1).

"England hat uns in der ersten Halbzeit etwas den Schneid abgekauft. Da hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind", gab Loderer zu. "Über die Spieldauer haben wir uns aber besser an die Intensität gewöhnt. Am Ende der ersten Halbzeit sind wir besser reingekommen und in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann gedreht und nichts mehr anbrennen lassen."

"Wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, war der Sieg verdient", ergänzte die Trainerin. "Auch wenn man bedenkt, dass es unser erstes Spiel bei diesem Miniturnier war und England schon länger zusammen trainiert. Ich bin total stolz über so viel Mut und Souveränität, den die Mädchen in der zweiten Halbzeit gezeigt haben."

Schmidt bringt Deutschland in Führung

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Lilith Schmidt die deutsche Auswahl in der 52. Spielminute in Führung. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit entschied die zur Halbzeit eingewechselte Emma Wagner (90.) das Spiel zugunsten der Deutschen.

Bereits am Montag (ab 16 Uhr MESZ) kann die U 16 den Turniersieg klarmachen, wenn es an gleicher Stelle gegen Gastgeber Portugal geht. Mit einem Sieg hätte die Partie zwischen England und Portugal am Donnerstag keinen Einfluss auf die deutsche Platzierung.

[dfb]