Auftaktsieg gegen die Niederlande

Die U 18-Nationalmannschaft hat ihren ersten Sieg in diesem Länderspieljahr gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Hanno Balitsch gewann im spanischen Pinatar mit 1:0 (0:0) gegen die Niederlande. Das Spiel fand im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers in Spanien statt, für das Balitsch einen 22-köpfigen Kader nominiert hatte. Mit dabei sind zum ersten Mal auch Spieler des U 17-Teams, das im Dezember 2023 die Weltmeisterschaft in Indonesien gewonnen hatte.

"Es war ein verdienter Sieg in einem intensiven Spiel", sagte Hanno Balitsch. "Der Gegner hat uns heute alles abverlangt. Nachdem wir in der ersten Halbzeit viele Torchancen hatten, haben wir uns in der zweiten Halbzeit belohnt und sind verdient in Führung gegangen. Wir haben eine gute Kompaktheit und Geschlossenheit gezeigt."

Weltmeister Darvich schießt DFB-Team zum Sieg

In der Pinatar Arena sahen die Zuschauenden in der ersten Halbzeit eine ausgeglichenes Spiel, in dem das DFB-Team immer wieder gefährlich vor das Tor der Niederlande kam, sich jedoch nicht belohnte. Mit einem 0:0 ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Kapitän und Weltmeister Noah Darvich dann den Führungstreffer für die DFB-Auswahl (48.). Der DFB-Nachwuchs verpasste es in der Folge, weitere Tore nachzulegen, verteidigte aber konzentriert gegen die niederländischen Offensivbemühungen und sicherte sich so den Sieg.

Damit wandern die ersten drei Punkte beim Vier-Nationen-Turnier auf das deutsche Konto. Bereits am Freitag (ab 13 Uhr) hat die U 18 die Chance nachzulegen. Gegner ist dann England, ehe es zum Turnierabschluss am Montag (ab 10.45 Uhr) gegen Tschechien geht.

[dfb]