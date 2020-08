Auftakt Wolfsburg vs. Essen live bei Eurosport und MagentaSport

In viereinhalb Wochen rollt in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wieder der Ball, nun ist auch der genaue Fahrplan für die ersten beiden Spieltage bekannt. Zum Auftakt der 31. Bundesligasaison kommt es am Freitag, 4. September, zur Neuauflage des DFB-Pokalendspiels zwischen Doublegewinner VfL Wolfsburg und der SGS Essen, Eurosport und MagentaSport übertragen dann ab 19.15 Uhr live.

Die übrigen Begegnungen der Auftaktrunde finden zeitgleich am Sonntag, 6. September (ab 14 Uhr), statt. Darunter ist das erste Spiel von Eintracht Frankfurt nach der Fusion mit dem dem 1. FFC Frankfurt gegen Aufsteiger SV Werder Bremen. MagentaSport ist beim ersten Auftritt des FC Bayern München gegen den SC Sand live dabei.

Am 2. Spieltag hat sich Eurosport am Freitag, 11. September (ab 19.15 Uhr), für die Liveübertragung des Westduells zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem MSV Duisburg entschieden. MagentaSport zeigt am Sonntag, 13. September (ab 14 Uhr), die Partien Hoffenheim gegen Wolfsburg sowie Werder Bremen gegen den FC Bayern. Höhepunkte von TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg, eins von fünf parallel stattfindenden Spielen, werden in der ARD-Sportschau am Vorabend zu sehen sein.

