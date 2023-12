Duelle zum Jahresauftakt: In Lyon gegen Frankreich, in Frankfurt gegen Oranje

Auftakt ins EM-Jahr: Im März gegen Frankreich und die Niederlande

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande in das EM-Jahr 2024. Deutschland trifft zunächst am 23. März in Lyon um 21 Uhr auf den zweimaligen Europameister und aktuellen Vize-Weltmeister Frankreich. Drei Tage später findet am 26. März um 20.45 Uhr die Partie gegen EM-Teilnehmer Niederlande in Frankfurt statt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sagt: "Zwei traditionsreiche Duelle gegen große Fußballnationen sind der perfekte Start in das EM-Jahr. Frankreich zählt zu den Topfavoriten auf den Titel, auch mit den Niederlanden ist zu rechnen. Ich bin mir sicher, dass wir uns im vergangenen Jahr, mit dem wir alle nicht zufrieden sind, unter Wert verkauft haben. Wir haben viel Arbeit vor uns, um optimal vorbereitet in die ersten Länderspiele des Jahres und vor allem in das Turnier zu gehen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber wir sind heiß und freuen uns sehr auf diese Herausforderungen."

Letztes Duell gegen Frankreich im September

Das jüngste Duell mit Frankreich liegt gerade einmal drei Monate zurück. Im September siegte Deutschland nach Toren von Thomas Müller und Leroy Sané mit 2:1. Das Spiel in Dortmund war der 10. Sieg einer deutschen Nationalmannschaft über Frankreich im 33. Vergleich. Acht Partien endeten unentschieden. Auf die Niederlande traf Deutschland sogar 45 Mal, zuletzt im März 2022. Das Duell in Amsterdam endete 1:1. Insgesamt siegte Deutschland 16 Mal über die Niederlande, 17 Partien endeten unentschieden, zwölfmal gewann die Elftal.

Als 1988 zuletzt die Europameisterschaft in Deutschland stattfand, gewannen die Niederlande ihren bislang einzigen EM-Titel und setzte sich dabei im Halbfinale gegen den Gastgeber durch. Frankreich hatte sich damals nicht für die EM-Endrunde qualifizieren können. 36 Jahre später eröffnet das DFB-Team am 14. Juni 2024 die UEFA EURO 2024 in Deutschland mit dem ersten Gruppenspiel in München gegen Schottland, in den weiteren Vorrundenpartien trifft Deutschland am 19. Juni in Stuttgart auf Ungarn und am 23. Juni in Frankfurt auf die Schweiz.

Informationen zum Start des Ticketverkaufs für die Länderspiele folgen zeitnah. Hier gibt es Ticket-Gutscheine für den DFB-Webshop.

[dfb]