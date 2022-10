Auftakt gegen Türkei: EM-Quali "genau zum richtigen Zeitpunkt"

Während die etwas erfahreneren Spielerinnen derzeit in Indien um den WM-Titel kämpfen, startet der junge Jahrgang der deutschen U 17-Juniorinnen in die erste Runde der EM-Qualifikation. Beim Vier-Länder-Turnier in Slowenien geht es heute (ab 16 Uhr) zunächst gegen die Türkei, gespielt wird im Stadion Matije Gubca in Krsko.

"Wir blicken mit leuchtenden Augen auf die Spiele", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Unser Team hat bisher einen guten Weg bestritten, die Herausforderung der ersten Qualirunde kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Mädels sind über die letzten Maßnahmen in vielen Abläufen - sowohl auf als auch neben dem Platz - routinierter geworden und ein richtig verschworener Haufen. In die Qualispiele können wir mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein gehen. Wir wissen aber auch, dass wir immer 100 Prozent abliefern müssen, um entsprechend unserem Anspruch zu performen."

Am Samstag (ab 16 Uhr) geht es dann erneut in Krsko gegen Gastgeber Slowenien, ehe zum Abschluss der ersten Qualirunde am kommenden Dienstag (ab 16 Uhr) an selber Stelle Serbien auf das DFB-Team wartet. Die Gruppensieger und -zweiten sowie eine bestimmte Anzahl Drittplatzierter erreichen die zweite Runde der EM-Qualifikation, die im März 2023 ausgetragen wird. Ziel ist die EM-Endrunde, die vom 14. bis 26. Mai 2023 erstmals in Estland stattfindet.

