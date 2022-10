Auftakt der Tournament Steering Group

Am Rande des Qualifying Draw zur UEFA EURO 2024 in Deutschland am 9. Oktober 2022 (ab 12 Uhr) in der Festhalle der Messe Frankfurt hat erstmals die Tournament Steering Group zur UEFA EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) getagt.

Das Gremium setzt sich zusammen aus Spitzenvertretern*innen der an der Organisation beteiligten Verbände, Host Cities, Bund und Ländern.

Inhaltlich arbeitet die Tournament Steering Group daran, die Planungen für das Turnier vor allem mit dem nachhaltigen Fokus auf das Gastgeberland und die Host Cities zu synchronisieren, sowie die sportlich-organisatorischen und politischen Ziele der beteiligten Partner zu verzahnen. Der turnusmäßige Austausch ist bis nach der UEFA EURO 2024 vorgesehen.

Die Teilnehmer unterstrichen ihr gemeinsames Ziel, die UEFA EURO 2024 in Deutschland zu einem friedlichen und fröhlichen Fußball-Fest in zehn Städten, Stadien, der Bundesrepublik und ganz Europa zu machen.

Derzeitige Mitglieder der Tournament Steering Group sind:

Vorsitz:

Aleksander Čeferin, UEFA-Präsident

Stellvertretender Vorsitzender:

Bernd Neuendorf, DFB-Präsident

Vertreter*innen der Verbände:

Theodore Theodoridis, UEFA-Generalsekretär

Giorgio Marchetti, stellvertretender UEFA-Generalsekretär

Martin Kallen, CEO UEFA Events SA

Heike Ullrich, DFB-Generalsekretärin

Philipp Lahm, Turnierdirektor UEFA EURO 2024

Vertreter*innen der staatlichen Stellen:

Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat, BMI (für die Bundesregierung)

Juliane Seifert, Staatssekretärin (BMI)

Vertreter der Bundesländer:

Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und Vizepräsident des Deutschen Städtetages (für die Host Cities)

Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister von Düsseldorf (Stellvertreter, für die Host Cities)

