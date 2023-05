Aufstiegsspiele zwischen Cottbus und Unterhaching angesetzt

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga stehen fest und sind zeitgenau terminiert. Der letzte Aufstiegsplatz wird zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost, FC Energie Cottbus, und dem Tabellenersten der Regionalliga Bayern, SpVgg Unterhaching, ermittelt. Das Hinspiel in Cottbus ist für Mittwoch, 7. Juni, ab 20.30 Uhr angesetzt. Das Rückspiel in Unterhaching wird am Sonntag, 11. Juni, um 13 Uhr angepfiffen. MagentaSport überträgt beide Partien live. Im Free-TV überträgt der rbb das erste Spiel, zudem ist die Partie auch im Livestream bei sportschau.de und im BR zu sehen. Das Rückspiel zeigt der BR in seinem Fernsehprogramm.

Die Terminierung ergibt sich aus der Teilnahme des FC Energie am Finaltag der Amateure. Dort bestreitet Cottbus am Samstag, 3. Juni, zunächst das Endspiel um den Brandenburger Landespokal gegen den FSV 63 Luckenwalde. Anschließend stehen die Aufstiegsspiele an.

Regelung wie in K.o.-Spielen der europäischen Wettbewerbe

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga folgen gemäß DFB-Spielordnung ebenso wie die Relegation zur 2. Bundesliga und Bundesliga den Bestimmungen, die bei UEFA-Klubwettbewerben für K.o.-Spiele gelten. Wenn das Torverhältnis nach Hin- und Rückspiel ausgeglichen ist, geht es in die Verlängerung. Die alte Regelung, wonach die Zahl der auswärts geschossenen Tore bei Gleichstand entscheidet, gilt seit vergangenem Jahr nicht mehr. Erzielt in der Verlängerung keine Mannschaft mehr Tore als die andere, entscheidet das Elfmeterschießen.

Ein festes Direktaufstiegsrecht in die 3. Liga haben die Meister der Regionalligen Südwest und West, in diesem Jahr sind dies der SSV Ulm und der SC Preußen Münster. Von den Meistern der Regionalligen Nord, Nordost und Bayern steigt in einem jährlich rotierenden System jeweils ein Meister direkt auf. In der aktuellen Saison ist dies der Vertreter der Regionalliga Nord (VfB Lübeck). Über den vierten Aufstiegsplatz entscheiden die Playoff-Spiele.

[jb]