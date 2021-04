Aufstiegsspiele zur 3. Liga steigen am 12. und 19. Juni

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in seiner Sitzung am heutigen Freitag die Termine für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga beschlossen. Dort treffen die Vertreter der Regionalligen Nord und Bayern aufeinander. Das Hinspiel ist für Samstag, 12. Juni, angesetzt, das Rückspiel für Samstag, 19. Juni. Das DFB-Präsidium entsprach damit dem Vorschlag des DFB-Spielausschusses.

Die genauen Anstoßzeiten müssen noch festgelegt werden. Dies geschieht in Abstimmung mit den TV-Partnern. Welcher der beiden beteiligten Klubs im Hinspiel Heimrecht hat, wird am Samstag, 8. Mai, in der Wiesbadener BRITA-Arena ausgelost - im Rahmen der Drittligapartie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und TSV 1860 München. Die Lose wird Alf Mintzel, mit 325 Einsätzen die Nummer drei in der Liste der Rekordspieler der 3. Liga, unter Aufsicht des DFB-Spielausschuss-Vorsitzenden Manfred Schnieders ziehen. MagentaSport überträgt live.

Die teilnehmenden Klubs an den Aufstiegsspielen aus den Regionalligen Nord und Bayern müssen noch vom Norddeutschen Fußball-Verband und Bayerischen Fußball-Verband als zuständige Ligaträger benannt werden. Die Meldefrist hierfür läuft beim DFB bis 5. Juni.

Direktaufsteiger aus Regionalligen West, Südwest und Nordost

In den Aufstiegsspielen gilt die Wechselregel, die in der Rückrunde der laufenden Saison der 3. Liga zur Anwendung kommt. Es sind demnach pro Mannschaft fünf Einwechslungen erlaubt. Die Aufstiegsspiele werden nach dem Europapokalmodus ausgetragen. Bei Punkt- und Torgleichheit nach beiden Begegnungen gibt die Zahl der auswärts geschossenen Tore den Ausschlag. Ist auch diese identisch, geht es in die Verlängerung. Fallen dort keine Tore, entscheidet das Elfmeterschießen. Der Gewinner erhält den vierten Aufstiegsplatz zur 3. Liga.

Ein Direktaufstiegsrecht hat in der Spielzeit 2020/2021 neben den Regionalligen Südwest und West, deren Saison noch läuft, die Regionalliga Nordost. Nach dem dortigen Saisonabbruch hat der Nordostdeutsche Fußballverband angekündigt, den FC Viktoria 1899 Berlin als sportlichen Aufsteiger zu melden. Die Direktaufsteiger in die 3. Liga aus den Staffeln West, Südwest und Nordost müssen bis spätestens 1. Juli offiziell gemeldet sein.

Relegation zur 2. Bundesliga am 27. und 30. Mai

Bereits länger stehen die Termine der Relegationsspiele zur Bundesliga und 2. Bundesliga fest. Die Duelle zwischen dem Drittplatzierten der 3. Liga und Tabellen-16. der 2. Bundesliga sind für Donnerstag, 27. Mai (ab 18.15 Uhr), und Sonntag, 30. Mai (ab 13.30 Uhr), angesetzt. Das ZDF und DAZN übertragen jeweils live. Heimrecht hat im Hinspiel der Drittligist.

Die Relegation zur Bundesliga ist für Mittwoch, 26. Mai (ab 18.30 Uhr), und Samstag, 29. Mai (ab 18 Uhr), terminiert. Das erste Spiel bestreitet der Bundesligavertreter zuhause. Beide Partien sind live bei DAZN zu sehen.

Die Termine im Überblick

Relegation zur Bundesliga:

Hinspiel: Tabellen-16. Bundesliga – Tabellendritter 2. Bundesliga (26. Mai, 18.30 Uhr, live bei DAZN)

Rückspiel: Tabellendritter 2. Bundesliga – Tabellen-16. Bundesliga (29. Mai, 18 Uhr, live bei DAZN)

Relegation zur 2. Bundesliga:

Hinspiel: Tabellendritter 3. Liga – Tabellen-16. 2. Bundesliga (27. Mai, 18.15 Uhr, live im ZDF und bei DAZN)

Rückspiel: Tabellen-16. 2. Bundesliga – Tabellendritter 3. Liga (30. Mai, 13.30 Uhr, live im ZDF und bei DAZN)

Aufstiegsspiele zur 3. Liga:

Hinspiel: 12. Juni

Rückspiel: 19. Juni

[jb]