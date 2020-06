Aufstiegsspiele zur 3. Liga am 25. & 30. Juni

Der DFB-Spielausschuss hat die Termine für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga festgelegt. Die beiden Partien zwischen den Vertretern der Regionalliga Nordost und Regionalliga West werden am 25. und 30. Juni ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Darüber hinaus hat der Spielausschuss in der heutigen Sitzung per Auslosung in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main ermittelt, wer in welchem der beiden Spiele Heimrecht hat. Demnach bestreitet der Klub aus der Regionalliga Nordost das Hinspiel zuhause, im Rückspiel hat der Vertreter der Staffel West Heimrecht. Die Meldefrist, in der die Teilnehmer der Aufstiegsspiele von den zuständigen Regionalliga-Trägern offiziell benannt werden müssen, läuft bis 22. Juni.

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga werden nach dem Europapokalmodus ausgetragen. Bei Punkt- und Torgleichheit nach beiden Begegnungen gibt die Zahl der auswärts geschossenen Tore den Ausschlag. Ist auch diese identisch, geht es in die Verlängerung. Fallen dort keine Tore, entscheidet das Elfmeterschießen. Der Gewinner erhält den vierten Aufstiegsplatz zur 3. Liga. Ein Direktaufstiegsrecht haben in der aktuellen Saison die Regionalligen Südwest, Nord und Bayern.

[dfb]