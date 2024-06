Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga zeitgenau terminiert

Vier der fünf Meister der Regionalligen spielen am 9. und 16. Juni in jeweils zwei Aufstiegsspielen um zwei der drei Aufstiegsplätze in die 2. Frauen-Bundesliga aus. Ein Aufsteiger steht schon fest: Der Meister der Regionalliga Süd, der SC Freiburg II, ist bereits direkt für die zweithöchste Spielklasse sportlich qualifiziert.

Die Meister aus den Regionalligen Nord, Nordost, Südwest und West ermitteln in Hin- und Rückspielen die weiteren Aufsteiger. Dabei treffen der 1. FC Union Berlin aus der Regionalliga Nordost auf den SV Henstedt-Ulzburg aus der Regionalliga Nord sowie der 1. FSV Mainz 05 aus der Regionalliga Südwest auf den VfL Bochum 1848 aus der Regionalliga West.

Der 1. FC Union Berlin schloss die Saison in der Regionalliga Nordost ohne Punktverlust ab und konnte alle 22 Partien für sich entscheiden. Am kommenden Sonntag, 09. Juni 2024, wird das Hinspiel der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gegen den SV Henstedt-Ulzburg (14 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei ausgetragen. Karten sind im Online-Ticketshop der Eisernen erhältlich. Eine Woche später, am 16. Juni 2024, fällt die Entscheidung um den Aufstieg im Beckersbergstadion des SV Henstedt-Ulzburg. In 22 Pflichtspielen ging der SVHU 17-mal als Sieger vom Platz, dazu kamen vier Punkteteilungen und nur eine Niederlage. Tickets für die Hin- und Rückspiele können regional in den Vorverkaufsstellen in der Firma Hesebeck Home Company und im SVHU Sportland in Henstedt-Ulzburg erworben werden.

Auch der VfL Bochum konnte die Saison in der Regionalliga West ohne Niederlage beenden und geht als ungeschlagener Meister in die Aufstiegsspiele. Im Hinspiel am 9. Juni (14 Uhr) treffen die Bochumerinnen auf dem Kunstrasenplatz des TSV SCHOTT Mainz auf den Meister der Regionalliga Südwest. Der 1. FSV Mainz 05 konnte die Saison ebenfalls eindrucksvoll mit 20 Siegen, einem Remis sowie nur einer Niederlage beenden. Tickets für die Partie können im Online-Ticketshop erworben werden. Das Rückspiel steigt am 16. Juni (14 Uhr) auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion.

Die Ansetzungen

Sonntag, 9. Juni 2024, 14 Uhr (Stadion Alte Försterei): 1. FC Union Berlin - SV Henstedt-Ulzburg

Sonntag, 9. Juni 2024, 14 Uhr (Kunstrasenplatz TSV SCHOTT Mainz): 1. FSV Mainz 05 – VfL Bochum 1848

Sonntag, 16. Juni 2024, 14 Uhr (Beckersbergstadion): SV Henstedt-Ulzburg – 1. FC Union Berlin

Sonntag, 16. Juni 2024, 14 Uhr (Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion): VfL Bochum 1848 - 1. FSV Mainz 05

[ag]