Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga terminiert

Vier der fünf Meister der Regionalligen spielen am 12. und 19. Juni in jeweils zwei Aufstiegsspielen zwei der drei offenen Plätze in der 2. Frauen-Bundesliga aus. Zudem wird der Meister der Regionalliga Süd aufsteigen, der zwischen dem SV Weinberg 67 und der U 20 des SC Freiburg ausgespielt wird.

Die Meister aus den Regionalligen Nord, Nordost, Südwest und West ermitteln in Hin- und Rückspielen die weiteren Aufsteiger. Dabei treffen der Hamburger SV aus der Regionalliga Nord auf den 1. FFC Turbine Potsdam II aus der Regionalliga Nordost sowie der 1. FC Saarbrücken aus der Regionalliga Südwest auf den 1. FC Köln II aus der Regionalliga West.

Die Ansetzungen

Sonntag, 12. Juni 2022, 14 Uhr: Hamburger SV - 1. FFC Turbine Potsdam II

Sonntag, 12. Juni 2022, 14 Uhr: 1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln II

Sonntag, 19. Juni 2022, 11 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam II - Hamburger SV

Sonntag, 19. Juni 2022, 14 Uhr: 1. FC Köln II - 1. FC Saarbrücken