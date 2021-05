Aufstiegsspiele: Mintzel lost Heimrecht aus

Im Rahmen der Drittligapartie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und TSV 1860 München wird am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) in der Halbzeitpause in der Wiesbadener BRITA-Arena ausgelost, wer in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga zuerst Heimrecht genießt. Die Lose wird Alf Mintzel, mit 325 Einsätzen die Nummer drei in der Liste der Rekordspieler der 3. Liga, unter Aufsicht des DFB-Spielausschussvorsitzenden Manfred Schnieders ziehen.

Die Termine und Kontrahenten stehen schon fest: Die Vertreter der Regionalligen Nord und Bayern treffen im Hinspiel am Samstag, 12. Juni, aufeinander. Das Rückspiel folgt am Samstag, 19. Juni. Die genauen Anstoßzeiten müssen noch festgelegt werden. Dies geschieht in Abstimmung mit den TV-Partnern.

Die teilnehmenden Klubs an den Aufstiegsspielen aus den Regionalligen Nord und Bayern müssen noch vom Norddeutschen Fußball-Verband und Bayerischen Fußball-Verband als zuständigen Ligaträgern benannt werden. Die Meldefrist hierfür läuft beim DFB bis 5. Juni. Ein Direktaufstiegsrecht hat in der Spielzeit 2020/2021 neben den Regionalligen Südwest und West, deren Saison noch läuft, die Regionalliga Nordost.