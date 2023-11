Aufstiegsspiele: Heimspielrecht ausgelost

Die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball hat das Heimrecht in den Aufstiegsspielen für die 2. Frauen-Bundesliga ausgelost. Teilnahmeberechtigt an den Aufstiegsspielen sind die Meister der Regionalligen Nord, Nordost, Südwest und West. Das Heimrecht für das Hinspiel am 9. Juni 2024 haben die Meister aus der Staffel Nordost und Südwest, das Rückspiel steigt am 16. Juni 2024.

Die Aufstiegsspiele werden in zwei Spielpaarungen mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga können sich insgesamt bis zu drei Vereine der 3. Spielklassenebene sportlich qualifizieren und aufsteigen. Sportlich unmittelbar qualifiziert ist der Meister der Regionalliga Süd. Die Meister aus den Regionalligen Nord, Nordost, Südwest und West ermitteln in jeweils zwei Aufstiegsspielen den zweiten und dritten Aufsteiger. Dabei trifft der Meister der Regionalliga Nord auf den Meister der Regionalliga Nordost sowie der Meister der Regionalliga Südwest auf den Meister der Regionalliga West. Auch zweite Mannschaften von Vereinen der Frauen-Bundesliga sind an den Aufstiegsspielen aufstiegsberechtigt.

Die Auslosung

Sonntag, 9. Juni 2024

Meister Regionalliga Nordost vs. Meister Regionalliga Nord

Meister Regionalliga Südwest vs. Meister Regionalliga West

Sonntag, 16. Juni 2024

Meister Regionalliga Nord vs. Meister Regionalliga Nordost

Meister Regionalliga West vs. Meister Regionalliga Südwest

[dfb]