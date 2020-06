Austragungsort des Hinspiels der Aufstiegsspiele: das Bruno-Plache-Stadion in Leipzig

Aufstiegsspiel in Leipzig kann am Donnerstag stattfinden

Der Lockdown im Kreis Gütersloh, vom Land Nordrhein-Westfalen nach einem Corona-Ausbruch verhängt, hat bisher keine Auswirkungen auf die geplanten Aufstiegsspiele der 3. Liga zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem SC Verl. Nach Austausch zwischen dem DFB, den beiden Vereinen und den zuständigen Behörden wird das Hinspiel in Leipzig wie vorgesehen und unter strenger Beachtung des Hygienekonzepts am Donnerstag (ab 17 Uhr, live im MDR und bei MagentaSport) ausgetragen.

Die Mannschaft des SC Verl, beheimatet im Kreis Gütersloh, konnte am heutigen Dienstag trainieren. Die Spieler, Trainer und das Betreuerteam des Klubs aus der Regionalliga West reisen am Mittwoch nach Leipzig an. Die Mannschaften und die Funktionsteams beider Klubs werden regelmäßig den im Hygienekonzept verankerten Testungen unterzogen. Alle bisherigen Tests waren negativ.

DFB, Vereine und Behörden in Kontakt und enger Abstimmung

Bezüglich des Rückspiels, das für kommenden Dienstag, 30. Juni (ab 16 Uhr, live im MDR und bei MagentaSport), in Verl angesetzt ist, gibt es keine neuen Sachstände. Hierbei ist die Entwicklung der nächsten Tage vor Ort abzuwarten. DFB, Vereine und Behörden stehen diesbezüglich in Kontakt und enger Abstimmung.

In den beiden Partien zwischen den Vertretern der Regionalligen Nordost und West wird der vierte Aufsteiger in die 3. Liga ermittelt. Direktaufstiegsplätze haben in diesem Jahr die Regionalligen Südwest, Nord und Bayern. Als sportliche Aufsteiger haben die zuständigen Regionalliga-Träger den 1. FC Saarbrücken, den VfB Lübeck und Türkgücü München benannt.

[jb]