Aufstiegskonferenz bei Sporttotal

Am Sonntag (ab 14 Uhr) steigt das Saisonfinale der 2. Frauen-Bundesliga. Am 26. Spieltag geht es dabei noch für drei Teams um die beiden Aufstiegsplätze in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Der 1. FFC Turbine Potsdam führt die Tabelle mit 52 Punkten und einer Tordifferenz von plus 18 an, dahinter folgen der FC Carl Zeiss Jena (51 Punkte, plus 28) und der SV Meppen (50 Punkte, plus 28). Alle drei Teams können noch aufsteigen und sich sogar die Meisterschaft sichern.

Wie gewohnt werden alle Spiele der 2. Frauen-Bundesliga im kostenlosen Stream bei sporttotal.tv übertragen. Zum Saisonfinale gibt es allerdings eine Besonderheit: Um kein Tor im Aufstiegskampf zu verpassen, bietet Sporttotal eine Aufstiegskonferenz mit den Partien FC Ingolstadt 04 gegen 1. FFC Turbine Potsdam, SV Meppen gegen VfL Wolfsburg II und FC Carl Zeiss Jena gegen TSG 1899 Hoffenheim II an.

Dritter Absteiger gesucht

Mit Wolfsburg II und Hoffenheim II stehen bereits zwei Absteiger in die Regionalligen fest. Wer den dritten Abstiegsplatz belegen wird, entscheidet sich ebenfalls erst am letzten Spieltag. Der SV Weinberg und der FC Bayern München II liegen derzeit punktgleich mit 20 Zählern auf den Plätzen 11 und 12. Die Bayern haben mit einer Tordifferenz von minus 13 derzeit einen kleinen Vorsprung auf Weinberg, das bei minus 30 liegt.

Im Fernduell um den Klassenverbleib empfängt die Zweitvertretung des Deutschen Meisters aus München nun Eintracht Frankfurt II, Weinberg gastiert beim SC Sand. Am letzten Spieltag treffen außerdem Borussia Mönchengladbach auf die SG 99 Andernach und der Hamburger SV auf den FSV Gütersloh 2009.

Übergabe der Meisterschale

Sollte Potsdam die Saison auf dem ersten Tabellenplatz beenden, fände die Übergabe der Meisterschale am Sonntag im Anschluss an die Partie in Ingolstadt statt. Sie würde von Silke Raml, Spielleiterin der Google Pixel Frauen-Bundesliga und Vorsitzende des DFB-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, überreicht.

Im Fall eines Titelgewinns von Jena würde eine Replika der Meisterschale am Sonntag, nach dem Heimspiel auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld übergeben, und zwar von Elfie Wutke, Mitglied im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball, und Michael Urbansky, Cheftrainer der U 19-Frauen-Nationalmannschaft, vorgenommen.

Auch der dritte und letzte Standort wird für eine mögliche Meisterehrung vorbereitet: In der Hänsch-Arena in Meppen würden Nantke Penner, Mitglied im Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball vom Bremer Fußball-Verband, und Jos Bolt, Co-Trainer der U 20-Frauen-Nationalmannschaft, eine Replika der Meisterschale an die möglichen Meisterinnen übergeben. Die originale Meisterschale der 2. Frauen-Bundesliga würde dann zu einem späteren Zeitpunkt an Jena oder Meppen übergeben.

