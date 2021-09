Aufstiegsfavorit gegen Aufsteiger: Meppen empfängt Nürnberg

Spitzenreiter gegen stark gestarteten Aufsteiger: Der 3. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga hält am Sonntag (ab 11 Uhr) das Topspiel zwischen dem SV Meppen, Absteiger aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, und Liganeuling 1. FC Nürnberg bereit. Beide Mannschaften sind noch unbesiegt und ohne Gegentreffer. DFB.de mit dem Faktencheck.

Die Ausgangslage: Beide Mannschaften sind neu in der 2. Frauen-Bundesliga. Der SV Meppen hatte am Ende der Premierensaison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga den Klassenverbleib nur knapp verpasst. Vor dem 22. und letzten Spieltag der Spielzeit 2020/2021 trennte die Emsländerinnen nur ein Punkt vom SC Sand und damit von einem sicheren Nichtabstiegsplatz. Beim Saisonfinale unterlag der SVM allerdings 0:5 beim SC Freiburg. Da der SC Sand gleichzeitig sein abschließendes Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen für sich entscheiden konnte (1:0), hätte dem SV Meppen allerdings auch ein eigener Sieg nicht mehr gereicht, um den Abstieg zu verhindern. Der 1. FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball ist erstmals in der zweithöchsten deutschen Spielklasse vertreten. Nachdem die Saison 2020/2021 in der Regionalliga Süd abgebrochen werden musste, wurde der Meister Mitte Mai nach der Quotientenregel ermittelt. Nach vier Siegen aus vier Spielen kam der "Club" auf einen optimalen Punkteschnitt von 3,00.

Der Saisonstart: Zwei Spiele, zwei Siege, 9:0 Tore! Der SV Meppen ist furios in die neue Spielzeit 2021/2022 gestartet. Wegen der besseren Tordifferenz führen die Emsländerinnen die Tabelle vor RB Leipzig (4:1) und dem MSV Duisburg (3:1) an, die ebenfalls sechs Punkte auf ihrem Konto haben. Zum Saisonauftakt hatte sich der SVM gegen Aufsteiger SV 07 Elversberg 5:0 (2:0) durchgesetzt. Dem ließ die Mannschaft von Trainer Theodoros Dedes am zurückliegenden Wochenende ein 4:0 (2:0) beim FC Ingolstadt 04 folgen. Der 1. FC Nürnberg setzte direkt im ersten Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte ein Zeichen. Der "Club" gewann 3:0 bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Zuletzt sprang ein 0:0 gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt heraus.

Die Torjägerinnen: Der SV Meppen und der 1. FC Nürnberg sind nicht nur die beiden einzigen Vereine in der 2. Frauen-Bundesliga, die noch kein Gegentor kassiert haben. Beide Mannschaften stellen auch mit die erfolgreichsten Torjägerinnen. Nastassja Lein vom FCN führt die Torschützenliste ein. Der 20-Jährigen waren gleich zum Saisonstart in der Partie bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München (3:0) alle drei Treffer gelungen. "Das war für uns alle ein eindrucksvolles Erlebnis", schwärmte die FCN-Stürmerin im Gespräch mit DFB.de. Beim SVM sind Isabella Jaron und Agnieszka Winczo mit jeweils zwei Toren die bislang erfolgreichsten Schützinnen. Damit liegt das Meppener Duo gemeinsam mit Maria Alber (TSG Hoffenheim U 20), Indra Hahn (SV Henstedt-Ulzburg), Maria Cristina Lange (RB Leipzig), Annalena Rieke (FSV Gütersloh) und Vanessa Zilligen (SG Andernach) auf dem zweiten Platz der ligaweiten Rangliste.

Die Trainer: Beim SV Meppen steht auch nach dem Abstieg aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga weiterhin Theodoros Dedes an der Seitenlinie. Der 31-Jährige hatte im Sommer 2019 die Frauenmannschaft der Emsländerinnen übernommen und gemeinsam mit Wulf-Rüdiger "Roger" Müller zum Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse geführt und dort auch betreut. Zuvor war der Grieche für die B-Juniorinnen des SVM verantwortlich. Weitere Stationen waren der BV Cloppenburg (Juli bis Dezember 2017 als Co-Trainer) und der TuS Büppel (Januar bis Juni 2018). Für den 1. FC Nürnberg ist Osman Cankaya bereits seit vielen Jahren tätig. Der 32-Jährige hatte zunächst als Co-Trainer bei der männlichen U 15 begonnen, bevor er im März 2014 als Assistent zu den B-Juniorinnen gestoßen war. Ein halbes Jahr später übernahm er das Team als Cheftrainer und betreute die U 17 drei Jahre lang. Nachdem er zwischenzeitlich schon mal als Interimstrainer eingesprungen war, leitet Cankaya seit dem 1. Juli 2017 die Geschicke der Frauenmannschaft und fungiert seit 2018 zusätzlich auch als Sportlicher Leiter. In diesem Jahr gelang erstmals der Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga. Dort wird Cankaya von seinem Trainerkollegen Matthias Meyer sowie den weiteren Assistenten Thomas Flakus und Harald Sauer unterstützt.

Die Stimmen: "Der 1. FC Nürnberg ist ein taktisch gut organisierter Gegner, der aus einer stabilen Defensive für brandgefährliche Momente sorgen kann", warnt Meppens Cheftrainer Theodoros Dedes gegenüber DFB.de. "Wir müssen einerseits eine robuste Spielweise an den Tag legen, dabei aber auch auf spielerische Lösungen setzen, um Lücken zu finden." Osman Cankaya, Trainer und Sportlicher Leiter beim 1. FC Nürnberg, meint im Gespräch mit DFB.de: "Wir treffen auf einen sehr gefestigten Gegner, bei dem auch nach dem Bundesliga-Abstieg viele Spielerinnen geblieben sind. Der SV Meppen ist daher vermutlich der größte Favorit für den Aufstieg. Wir müssen uns auf eine Mannschaft einstellen, die uns früh unter Druck setzen will. Für uns wird es daher wichtig sein, in jeder Phase ruhig zu bleiben."

Die personelle Situation: Der SV Meppen kann im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg voraussichtlich nicht auf Stürmerin Jannelle Flaws (Achillessehnenprobleme) zurückgreifen. Dafür könnten die zuletzt angeschlagenen Emma Gersema und Nina Kossen wieder ein Thema werden. Beim "Club" steht Rebekka Salfelder nach einem überstandenen Bänderanriss im Fußgelenk wieder zur Verfügung. Für Michaela Drescher (Aufbautraining) und Sophie Fournier (Reha) kommt die Partie in Meppen dagegen noch zu früh.

