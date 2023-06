Aufstieg: Borussia Mönchengladbach meldet sich zurück

Nach zwei Spielzeiten in der Regionalliga West kehrt Borussia Mönchengladbach in die 2. Frauen-Bundesliga zurück. Der ehemalige Bundesligist setzte sich nach dem Hinspiel der Aufstiegsrunde (2:1) auch im zweiten Aufeinandertreffen beim Südwest-Titelträger SV 07 Elversberg 3:1 (1:0) durch und machte damit den Aufstieg perfekt.

Großen Anteil am Erfolg hatte Angreiferin Sarah Schmitz (12./59.) mit ihrem Doppelpack. Bereits im ersten Duell hatte die auch schon in der Meisterschaft erfolgreichste Torschützin der Borussia einen Treffer erzielt. Die Gladbacherin Yvonne Brietzke (69.) fälschte einen Schuss von Emma Junold zum zwischenzeitlichen Elversberger Anschlusstor ab, bevor die eingewechselte Selma Fohrer (70.) für den Endstand sorgte.

Sarah Schmitz bringt Borussia mit Heber auf Kurs

Für das Rückspiel vor 1350 Zuschauer*innen in Göttelborn nahm SVE-Trainer Kai Klankert im Vergleich zum ersten Duell zwei Veränderungen vor. Emma Junold und Alissa Andres rückten neu ins Team. Dafür blieben Melanie Jung und Lea-Marie Grünnagel zunächst auf der Bank. Borussia Mönchengladbach begann mit der Startelf, die auch beim 2:1 im Hinspiel vor mehr als 9000 Fans im BORUSSIA-PARK begonnen hatte.

Die Gäste bauten ihre gute Ausgangslage für den Aufstieg gleich mit dem ersten gefährlichen Angriff weiter aus: Nach einem langen Ball von Gladbach-Kapitänin Madita Giehl überwand Sarah Schmitz (12.) die aus ihrem Tor eilende SVE-Torhüterin Nadine Winckler mit einem Heber. Nur wenige Sekunden später hätte Jessica Hackenberger fast erhöht. Der Kopfball der 26-Jährigen ging aber knapp am Tor vorbei.

Auch bei einem von Kristina Bartsch abgeschlossenen Konter fehlte nicht viel. Sam Drissen verpasste im direkten Duell mit Elversbergs Torhüterin Winckler den zweiten Treffer der Partie. Somit blieb es zur Pause bei der knappen Gladbacher Führung.

SVE-Torhüterin Nadine Winckler hält Elfmeter

Im zweiten Durchgang baute die Borussia den Vorsprung aus. Eine Hereingabe von Carolin Corres von der linken Seite konnte die Elversberger Defensive nicht endgültig klären. Der Ball landete bei Britt van Rijswijck, die den zweiten Treffer von Sarah Schmitz (59.) auflegte. Kurz darauf wäre Schmitz beinahe sogar noch ein drittes Tor gelungen. Die Gladbacher Torjägerin scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Nadine Winckler (63.), die ihre Mannschaft damit zumindest noch im Spiel hielt.

Wieder wenige Minuten später keimte bei der SV 07 Elversberg noch einmal neue Hoffnung auf. Kapitänin Lara Martin bediente Emma Junold an der Strafraumgrenze. Ihren Schuss fälschte Gladbach-Verteidigerin Yvonne Brietzke (69.) zum Anschlusstreffer ab. Borussia Mönchengladbach stellte aber den alten Torabstand schnell wieder her. Ein Schuss von Kristina Bartsch wurde zunächst noch geblockt. Die eingewechselte Selma Fohrer (70.) reagierte jedoch im Gewühl am schnellsten und brachte mit dem dritten Gladbacher Treffer die Rückkehr in die 2. Frauen-Bundesliga endgültig unter Dach und Fach.

[mspw]