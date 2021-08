Aufstellung: Länderspiel-Comeback der U 17

Es ist das erste Länderspiel für den Jahrgang 2005 als U 17-Nationalmannschaft des DFB. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Trainer Marc Meister und seinem 25 Spieler starken Team, das sich seit dem 1. August im Trainingszentrum Kienbaum versammelt hat. Zum Abschluss der Lehrgangswoche steht erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder ein internationaler Vergleich auf dem Programm: Gegner im Stadion der Freundschaft in Frankfurt (Oder) ist Polen. Der Anpfiff ist heute um 12 Uhr.

Die deutsche Startelf: Ballis - Walde, Klemens, Fritschi, Azevedo - Schulz (K), Bischof - Bierschenk, Ibrahimovic, Ulrich - Weiper.

Im Kader stehen hauptsächlich Spieler, die bereits früheren Nachwuchsteams des DFB angehörten. Dazu kommen aber auch Neulinge, die dem Trainerteam unter anderem bei zwei Sichtungslehrgängen im Juli aufgefallen waren. Meister sagt: "Wir wollen die Maßnahme in Frankfurt dazu nutzen, um erfolgreich in den Wettkampfmodus zu wechseln. Polen wird ein guter Gegner sein, um uns auf die beiden anstehenden Turniere im September und Oktober einzustimmen."

Das Testspiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gleiches gilt für das Vier-Nationen-Turnier in Duisburg, das Anfang September folgt. Dort warten Belgien, Israel und Italien auf Meisters Auswahl. Im Monat darauf steht die EM-Qualifikationsrunde in Rumänien an. Dann geht es gegen den Gastgeber sowie San Marino und Russland.

[jf]