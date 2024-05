Hier steigt das Fanfest vor dem DFB-Pokalfinale: der Olympische Platz in Berlin

Auf Olympischem Platz: Großes Fanfest zum Pokalfinale in Berlin

Am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) treffen der zweimalige DFB-Pokalsieger 1. FC Kaiserslautern und der Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen im Berliner Olympiastadion im 81. DFB-Pokalfinale der Männer aufeinander. Das Stadion ist ausverkauft.

Bereits lange vor dem Spiel wird am Samstag (ab 13 Uhr) wieder das große Fanfest auf dem Olympischen Platz direkt vor dem Olympiastadion stattfinden. Dort warten zahlreiche Aktionsstände und Mitmachmöglichkeiten der Medienpartner und der Partner des DFB und des DFB-Pokals. Für die Fans wird einiges geboten. Unter anderem gibt es Gewinnspiele, einen Soccercourt, eine interaktiven LED-Torwand und Street Art sowie ein Goalkeeper Fun Modul, Subsoccer, Geschicklichkeitsspiele und noch vieles mehr. Außerdem gibt es ein umfangreiches gastronomisches Angebot, auch mit vegetarischen und veganen Speisen.

Letzte Chance auf Finaltickets

Auf der ARD-Showbühne wird neben zahlreichen Show-Acts auch der Pokal selbst zwischen 14 und 17 Uhr zu sehen sein. Im Sportschau Wohnzimmer moderiert Tim Koschwitz von RBB 88.8, dazu tritt die Band Kontrollverlust auf. Germo Robra legt auf und stimmt die Fans ebenfalls auf das große Finale ein.

Für alle Gäste des Fanfestes, die noch kein Ticket für das Finale haben, wird es noch einmal besonders spannend. Denn als allerletzte Möglichkeit, noch ins Stadion zu kommen, verlost der DFB exklusiv auf dem Fanfest dreimal zwei Tickets für das Endspiel im Olympiastadion. Die Tickets sind auf dem Olympischen Platz "versteckt". Wie ihr sie findet und was ihr tun müsst, um sie zu gewinnen, erfahrt ihr am Samstag in der Instagram-Story des @dfb_pokal-Kanals.

Nachhaltigkeitszone mit Gewinnspiel

In der Nachhaltigkeitszone sind vielfältige Informationen und Aktionsstände rund um das Thema Nachhaltigkeit im Fußball zu finden. Unter anderem erwartet die Fans ein Smoothie-Bike, ein Umweltquiz und eine Abfallsortierchallenge mit unseren Organisationen wie ANSTOSS FÜR GRÜN, dem Berliner Fußball-Verband, dem Landessportbund Berlin und der Robert-Enke-Stiftung.

Unter allen Teilnehmer*innen, die ihre Idee zu mehr Nachhaltigkeit im Fußball an die DFB-Photowall pinnen, wird die Person mit der besten Idee ausgewählt und mit zwei Tickets für das DFB-Pokalfinale 2025 beschenkt.

[yr]